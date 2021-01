Comment Air Liquide accélère dans l'hydrogène vert

Air Liquide muscle sa présence dans l'hydrogène vert. Quelques jours après avoir annoncé une prise de participation dans la société H2V Normandy, qui a mis au point un projet d'usine de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, l'industriel tricolore a inauguré en grandes pompes, le 26 janvier, une nouvelle unité de production de 20 mégawatts à Bécancour, au Québec.

« De par sa taille, c'est un projet unique au niveau mondial », s'est félicité Bertrand Masselot, PDG d'Air Liquide Canada, lors d'une conférence de presse.

Le dispositif, d'ores et déjà opérationnel, permet de produire de l'hydrogène (et de l'oxygène) en cassant la molécule d'eau à partir d'électricité renouvelable, grâce à une membrane échangeuse de protons. « C'est la plus grande usine de ce type à être actuellement en opération au monde et elle va permettre d'approvisionner le marché Nord-Est américain en hydrogène renouvelable », a indiqué Air Liquide.

Les émissions annuelles de 10.000...