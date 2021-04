Après des mois de bataille, Veolia va racheter Suez

Cela pourrait signer l'épilogue d'une bataille acharnée, longue de plusieurs mois. Veolia et Suez ont annoncé ce lundi 12 avril avoir conclu dimanche soir un accord de principe sur les principaux termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes.

Ils se sont notamment mis d'accord sur un prix d'achat de 20,50 euros par action Suez, alors que Veolia proposait initialement 18 euros, un montant jugé insuffisant par son rival.

Champion de la transformation écologique

Ce rapprochement doit permettre de constituer un « champion mondial de la transformation écologique », au chiffre d'affaires d'environ 37 milliards d'euros, selon un communiqué de Veolia. Les titres Suez et Veolia prennent respectivement 6,8 % et 4,3 % après l'annonce de cet accord.

L'accord permettrait également la « réitération des engagements sociaux de Veolia pour une durée de quatre ans après la clôture de l'offre », précise le groupe, ainsi que, « dans une perspective d'intégration et de mixité des équipes, des engagements à prendre par Veolia en matière de composition des équipes de direction du siège et des pays ».

Pleine coopération

En outre, l'accord de principe prévoit la résiliation des accords avec Cleanaway concernant la cession des actifs en Australie (sous réserve des actifs de Sydney), et la « suspension de toute autre cession significative ». Une condition qui permet à Veolia d'acquérir « la désactivation de la fondation néerlandaise dans le cadre des annonces de Suez » et la « pleine coopération » des des groupes pour « l'obtention dans les meilleurs délais et conditions possibles de toutes les autorisations nécessaires ».

Enfin, il signe la « suspension des procédures en cours et, lors de la signature des accords définitifs, le désistement de Suez et de Veolia de l'ensemble des contentieux en cours et l'absence d'introduction de nouvelles procédures entre eux », est-il précisé dans le communiqué.

Les deux fleurons français ont convenu de conclure des accords définitifs de rapprochement d'ici le 14 mai prochain.