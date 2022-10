Carburants : les remises de TotalEnergies et du gouvernement prolongées jusqu’à mi-novembre

Tandis que le mouvement social dans les raffineries TotalEnergies se poursuit, les automobilistes, qui peinent actuellement à faire le plein de carburant, peuvent se consoler. Les remises à la pompe octroyées par le gouvernement et TotalEnergies, qui devaient baisser à partir du 1er novembre, sont prolongées.

La Première ministre l'avait évoqué dimanche soir sur TF1, la direction de TotalEnergies l'a confirmé lundi à l'AFP. Le groupe pétrolier va prolonger sa remise à la pompe de 20 centimes par litre jusqu'à la mi-novembre, au lieu du 1er novembre. Cette remise de 20 centimes de TotalEnergies était au départ prévue du 1er septembre au 1er novembre dans ses stations-service françaises, puis devait baisser à 10 centimes par litre jusqu'au 31 décembre.

Après deux aides à la pompe déjà accordées au printemps cet été, le géant gazier et pétrolier applique, depuis le 1er septembre, une ristourne de 20 centimes par litre sur les carburants dans ses propres stations-service. Une manière pour TotalEnergies de montrer patte blanche, alors que le gouvernement et une partie des parlementaires voudraient taxer ses superprofits, dégagés avec l'inflation des matières premières, en pleine crise énergétique accentuée par la guerre en Ukraine.

Lire aussiCarburants : pourquoi toutes les stations-service n'appliquent pas la même remise que TotalEnergies ?

La remise de 30 centimes de l'Etat prolongée aussi

Cette remise à la pompe appliquée par TotalEnergies s'ajoute à la ristourne financée par l'Etat de 30 centimes, elle aussi prolongée jusqu'à mi-novembre alors qu'elle devait baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre. « Nous allons prolonger cette remise sur les carburants jusqu'à mi-novembre », a annoncé Elisabeth Borne au journal de TF1. La ristourne financée par l'Etat devait, elle aussi, baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre.

Lire aussiTotalEnergies : nouvelles réquisitions en vue, « la situation va s'améliorer cette semaine », assure Elisabeth Borne

Les prix sont repartis à la hausse

Ces gestes sont bienvenus pour les automobilistes alors que les prix des carburants sont repartis à la hausse depuis fin septembre après des semaines de baisse ininterrompue. La semaine dernière, le ministère avait fait état d'un bond de 10 centimes en moyenne du gazole en France la semaine passée, à un prix moyen de 1,8035 euro par litre. En pleine grève des raffineries, dans certaines stations, les prix du carburant à la pompe ont frôlé près de trois euros le litre.

Cette nouvelle hausse a des raisons multiples. Si certains distributeurs profitent de la pénurie liée à la grève dans les raffineries pour augmenter les tarifs, certaines de ces hausses sont « liées au fait que nous importons depuis l'étranger » et à des coûts d'approvisionnement « supérieurs », avait expliqué vendredi la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

En outre, la remontée des prix des carburants s'inscrit aussi dans un contexte mondial de hausse des prix du pétrole après la décision du cartel des pays exportateurs et leurs alliés, réunis dans l'Opep+, de baisser leur production à venir pour soutenir les cours.

Lire aussiL'Opep+ décide de réduire sa production de 2 millions de barils par jour

____________

ZOO - La remise de TotalEnergies n'est pas appliqués à La Réunion

En raison d'une opposition du syndicat des stations-service, la remise de 20 centimes de TotalEnergies n'est pas appliquée à La Réunion. Pour justifier cette opposition, les détaillants en carburant, qui revendiquent environ 1.700 salariés, dont des pompistes, avancent l'argument de l'emploi. « Nous sommes dans un système administré où les gérants de stations acceptent d'utiliser 12 centimes de leur marge bénéficiaire par litre pour financer l'emploi », explique à l'AFP Gérard Lebon, président du syndicat réunionnais des exploitants de stations-service (SRESS), refusant que la « prime » TotalEnergie perturbe le système. Sous-entendu: impossible dans ces conditions de baisser encore les prix de 20 centimes sans mettre en péril l'emploi, assure le dirigeant du syndicat. Pour l'heure, seule la remise forfaitaire financée par l'État est appliquée dans cette île de l'océan Indien qui compte 860.000 habitants.

Selon l'Insee, les prix ont augmenté de 4,6% entre juillet 2021 et août 2022. Avec 37% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et une dépendance accrue à la voiture pour pouvoir se déplacer dans la vie quotidienne, cette remise de 20 centimes sur les carburants aurait une répercussion immédiate sur le pouvoir d'achat des Réunionnais mis à mal au cours de ces derniers mois. Au 1er octobre 2022, le litre de sans-plomb coûtait 1,53 euro, et celui du gazole 1,35 euro. Grâce à une aide exceptionnelle de la Région, le prix de la bouteille de gaz est plafonné à 15 euros jusqu'à la fin de l'année.

(Avec AFP)