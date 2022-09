Des remises pour les clients de TotalEnergies et Engie qui réduiront leur consommation cet hiver

Consommer moins d'électricité pour gagner de l'argent. Voilà en résumé ce que TotalEnergies et Engie, deux des principaux fournisseurs d'électricité en France, proposent à leurs clients pour cet hiver. Une remise globale calculée sur la baisse de consommation sur cinq mois pour le premier, des petites remises en fonction d'une réduction sur des jours donnés pour le second.

Ces initiatives ont pour but de récompenser la sobriété de leurs clients, dans un contexte de craintes de tensions sur le réseau compte tenu des problèmes d'approvisionnement en gaz et des difficultés rencontrées par le parc nucléaire français.

Lire aussiÉlectricité : l'alerte Ecowatt, l'arme française pour éviter les coupures cet hiver

Prime à la baisse chez TotalEnergies

Le géant des hydrocarbures TotalEnergies a ainsi annoncé mercredi 28 septembre une remise sur facture - appelée "Bonus Conso" - allant de 30 à 120 euros pour ses clients qui réduiront leur consommation d'électricité.

Quelques conditions pour en bénéficier : les clients devront être détenteurs d'un contrat électricité avec TotalEnergies depuis novembre 2021, être équipés d'un compteur Linky et ne pas avoir changé de logement depuis l'hiver dernier. Et, évidemment, ils devront réduire leur consommation.

Concrètement, TotalEnergies comparera les données de consommation du foyer entre novembre 2022 et mars 2023 avec celles de la même période de l'année précédente. Et ce, sans prendre en compte « l'effet météo », c'est-à-dire les variations de températures d'une année par rapport à l'autre. Selon l'entreprise, cela concernerait « plus de trois millions de foyers ».

« Le montant du bonus sera proportionnel à la baisse de consommation réalisée par le client » à la fin de l'hiver. Il sera de 30 euros pour 5% de réduction de la consommation et pourra aller jusqu'à 120 euros pour 20% de réduction. Un montant qui sera déduit à partir d'avril sur les factures des clients concernés. « Cette prime vient s'ajouter aux économies réalisées par le client grâce à sa baisse de la consommation », a tenu à souligner TotalEnergies dans son communiqué.

Lire aussiGrève chez TotalEnergies : la raffinerie de Normandie, la plus grande de France, va être mise à l'arrêt

Des défis chez Engie

Une démarche voisine a été présentée par Engie, avec la première campagne "Mon Bonus Engie". Elle sera lancée mi-octobre auprès des clients particuliers qui auront donné leur accord « pour accéder à leurs données de consommation d'électricité quotidienne et se seront déclarés intéressés pour participer à des défis journaliers les jours de tension sur le réseau électrique ».

« Le défi journalier consiste à réduire de x% sa consommation d'électricité par rapport à sa consommation prévisionnelle, basée sur la consommation du client le même jour des trois dernières semaines précédentes (J-7, J-14 et J-21) », a indiqué l'opérateur. « Entre un et trois jours avant le jour dit, on lance un défi "Mon Bonus Engie" », qui fixe un objectif de réduction de consommation compris entre 10 et 20% selon la météo et les besoins du réseau, a expliqué à l'AFP Marion Derrider-Blondel, directrice marketing Particuliers chez Engie France. La remise pourrait atteindre entre 5 et 10 euros par défi, selon elle.

Lire aussiGaz : les industriels énergivores ont déjà baissé leur consommation de 15% en France, selon Engie

Les industriels aussi ont leur bonus

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE a annoncé ce mercredi qu'il va reverser début 2023 au moins un milliard d'euros à ses utilisateurs en raison de la forte hausse de ses recettes. Cette restitution exceptionnelle, qui « correspond à l'excédent exceptionnel prévu pour 2022 sous l'effet des tensions sur le marché de l'électricité », pourrait même atteindre plus d'1,5 milliard, « une première », détaille l'entreprise.

Seront concernés « près de 380 clients industriels raccordés au réseau haute et très haute tension, dont 200 électro-intensifs (gros consommateurs d'électricité) qui pourraient se voir ainsi restituer une somme globale jusqu'à 130 millions d'euros », a indiqué à l'AFP Laurent Martel, directeur général chargé du pôle finances et achats à RTE. Cela concerne notamment « 53 grands sites de chimie », « 80 sites de métallurgie », « 34 sites de sidérurgie » et « une cinquantaine de sites de papeterie et cartonnage ».

La plus grosse part (près de 90%) reviendra toutefois aux distributeurs. À savoir les gestionnaires du réseau basse et moyenne tension, comme Enedis et certaines entreprises locales de distribution qui font l'intermédiaire entre RTE et les utilisateurs finaux - entreprises ou particuliers.

Lire aussiElectricité : RTE rendra plus d'un milliard d'euros à ses clients début 2023

(Avec AFP)