CVE innove dans la vente directe d’électricité verte

Décentralisation énergétique. C'est le maître mot du groupe CVE (Changeons de regard sur l'énergie), dont Cap Vert Énergie est la marque historique. Autrement dit, le positionnement de la production au plus près de la consommation.

La PME marseillaise de 65 personnes, fondée en 2009 par Pierre de Froidefond, Christophe Caille et Hervé Lucas, affiche un parc de projets photovoltaïques et biogaz en exploitation et en construction de 75 MWc. Elle vise notamment le marché des collectivités qui, en France, se voient fixer au fil des lois toujours plus de responsabilités en matière d'énergie et de climat, sans bénéficier de ressources supplémentaires pour les mettre en oeuvre. Depuis la loi sur la transition écologique et la croissance verte (LTECV), elles bénéficient néanmoins d'un accès direct au financement participatif de projets de production d'énergie renouvelable, sans avoir à créer de régie ni à passer par une association intermédiaire. Dans ce cadre, CVE propose à des sociétés d'économie mixte locales (dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, à Pau), à des ports (comme à Bordeaux)... de prendre une participation dans certains des projets que l'entreprise développe, après qu'ils ont été purgés de tout risque.

Offre dédiée aux collectivités

Dans le cadre de cette offre réservée aux collectivités et territoires, Cap Vert Énergie a annoncé début juin la signature de huit partenariats pour des projets biogaz et photovoltaïques. Invitées à faire partie du comité de pilotage du projet, elles se voient proposer d'entrer au capital de la société de projet. En plus des huit partenariats déjà signés, Cap Vert Énergie est en discussion avec dix autres collectivités.

Avec Enercoop et Energie partagée, Cap Vert Énergie a aussi remporté l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la métropole Aix-Marseille-Provence pour la reconversion de l'ancien centre de stockage des déchets non dangereux de Mallemort (Bouches-du-Rhône) en centrale solaire photovoltaïque au sol de 2,7 MWc. Là encore, c'est « sa démarche participative forte, visant à favoriser la concertation citoyenne et maximiser les retombées économiques locales » qui leur a permis de l'emporter ce projet de vente directe d'électricité solaire.

Lauréat du programme lancé par l'État du Massachusetts

Mais c'est à l'international que CVE innove le plus en matière de vente directe. « Nous avons étudié pendant deux ans une vingtaine de marchés sous différents aspects - stabilité géopolitique, risque de change, etc. - mais aussi réglementation et prix de l'énergie », détaille Pierre de Froidefond.

Aux États-Unis, où il n'y a pas un, mais cinquante marchés, CVE a jeté son dévolu sur le Nord-Est, notamment le Massachusetts. Le marché de l'énergie y est dérégulé, le prix de l'énergie élevé, et les ressources abondantes. « En outre, la forte densité de population favorise l'implantation de centrales solaires de moyenne et petite taille », précise le cofondateur.

Rendre le solaire accessible à tous

L'Independant Power Producer (IPP), qui a créé une filiale américaine, a été le seul lauréat européen du programme SMART lancé par l'État du Massachusetts avec un projet de « Community Solar », destiné à « rendre le solaire accessible à tous », précise Pierre de Froidefond. Chaque mégawattheure injecté dans le réseau correspond pour CVE à un crédit d'une valeur de 150 dollars, tandis que le consommateur final achète l'électricité vendue sous la marque « Halo » avec un discount de 10%.

Quand une centrale est prête à être construite, CVE en commercialise la production auprès de particuliers et de petits commerçants, mais aussi d'un client principal, baptisé « anchor client » (littéralement « client ancre »), qui peut être une entreprise, une école, un hôpital... et stabilise le projet en achetant de 35% à 50% de la production.

30 MW en construction aux États-Unis

Cette installation solaire communautaire implantée à Acushnet affiche une puissance de 650 KWc d'électricité solaire. « Les abonnés commerciaux et résidentiels bénéficieront des premières économies dès juillet 2019 », affirme l'entreprise.

CVE North America développe également des projets solaires communautaires dans l'État américain de New York, qui devraient entrer en service à la fin de l'année 2019 et début 2020. Globalement, CVE North America possède un portefeuille de projets en construction de 30 MWc auquel s'ajoute un portefeuille de projets sécurisés de 35,5 MWc.

CVE est également présent au Chili, où il bénéficie de la simplification réglementaire concernant les petits projets, et où il est l'un des acteurs de référence du PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida, ou "petits moyens de production distribuée"), en Afrique (Sénégal, Kenya, Afrique du Sud) ou encore en Espagne.