Renouvelables : le boom de l'achat direct d'électricité

« Les PPA représenteront 50% de notre développement dans les énergies renouvelables des trois prochaines années », affirmait Gwenaelle Huet, responsable de cette activité pour Engie, lors de la présentation, fin février, des résultats du groupe. À terme, estime-t-elle, cette proportion pourrait représenter les deux tiers des nouvelles capacités développées par l'ex-GDF-Suez qui en a conclu plusieurs de ces contrats ces dernières années notamment aux États-Unis.

Ces Power Purchase Agreements (PPA), ou contrats d'achat direct, se nouent sur une longue durée (de trois à vingt ans) à un tarif garanti entre un producteur-fournisseur et un acheteur-consommateur. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une collectivité, voire d'une entité de type campus universitaire, le terme communément admis reste celui de corporate PPA.

Les volumes d'énergie verte ayant été commercialisés de cette façon ont atteint 13,4 gigawatts (GW) en 2018, deux fois plus qu'en 2017, et... 13 fois plus qu'en 2008. Les États-Unis, où se sont développés les premiers PPA, restent une terre promise, avec 60% des volumes concernés. Mais ce type de contrat d'un genre nouveau séduit peu à peu toutes les régions du monde....