Désalinisation  : Veolia remporte un contrat à Oman dans le cadre d'un consortium international

Le groupe Veolia, à travers sa filiale Veolia Middle East, a signé hier mercredi à Salalah (Oman) un protocole d'accord avec Oman Power and Water Procurement Company - distributeur unique d'eau et d'électricité du Sultanat- un contrat en consortium avec Acwa Power et DIDIC pour la mise en place d'une unité de désalinisation d'eau de mer dans la localité de Salalah, située dans le sud-ouest du pays, à près de 1.000 kilomètres de la capitale Mascate.

Des besoins en eux qui augmentent de 6% par an

Le projet, intitulé Salalah Independent Water Project (IWP), porte sur la construction d'une usine de désalinisation d'une capacité à terme de 95 millions de m3 par jour, pour une enveloppe d'investissement de près de 125 millions d'euros. La future usine devrait permettre de répondre à l'accroissement rapide des besoins en eau de la région de Dhofar, qui est de l'ordre de 6% par an.

Au terme de l'accord signé par Patrice Fonlladosa, CEO de Veolia Middle East, une co-entreprise entre Veolia, ACWA power et Dhofar International Development & Investment Holding Co SAOG (DIDIC) verra le jour afin de porter l'investissement et le gérer pendant une durée de vingt ans. Suite à la phase de construction, la maintenance et les opérations de l'usine seront confiées conjointement à Veolia Middle East, NOMAC Oman et DIDIC.

Offensive industrielle française au Moyen-Orient

C'est la seconde fois en moins d'un mois que le groupe français, leader mondial des services à l'environnement, confirme son offensive industrielle au Moyen-Orient, après la signature d'un accord avec le géant saoudien du pétrole Aramco le 10 avril dernier, en marge de la visite officielle de Mohammed Ben Salmane à Paris, portant sur le traitement des eaux usées industrielles.