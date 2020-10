Électricité : à l'approche d'un hiver tendu, RTE en appelle aux écogestes

La crise sanitaire et le confinement auront de nombreux effets à retardement. Parmi eux, le risque de coupures d'électricité cet hiver. Le confinement a en effet engendré des retards sur le calendrier des opérations de maintenance des centrales nucléaires, qui ont généralement lieu au printemps et à l'été. Et ces décalages, parce qu'ils ont conduit à arrêter certains réacteurs, ont entraîné une baisse de la production d'électricité nucléaire. Or, le parc nucléaire fournit un peu plus de 70% de l'électricité en France.

En plein confinement, EDF tablait ainsi sur une production de 300 térawatt-heures (TWh) pour l'année 2020. Avec la reprise, l'énergéticien a progressivement relevé ses prévisions et a annoncé, la semaine dernière, qu'il visait désormais une fourchette située entre 325 TWh et 335 TWh. Ce qui reste inférieur à l'année 2019 où la...