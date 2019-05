Embarquer les citoyens, principal défi face au changement climatique

« Pour le climat, changeons nos comportements ». Le thème du sixième Forum international de la météo et du climat, dont La Tribune est partenaire, et qui se tient à Paris du 25 au 28 mai, a pris une signification nouvelle ces derniers mois. En effet, comme cela a beaucoup été commenté depuis l'éclatement de la crise des « Gilets jaunes », déclenchée par la hausse annoncée du prix des carburants en partie due à la taxe carbone, l'adhésion du consommateur est une condition sine qua non de l'efficacité de certaines politiques publiques. En l'espèce, un manque de pédagogie, de transparence de l'utilisation des revenus et de justice sociale a été incriminé pour expliquer la réaction épidermique suscitée par cette perspective.

Dans le même temps, les mouvements citoyens (marches pour le climat, grèves scolaires, recours en justice de « l'affaire du siècle », etc.) se sont multipliés. À tel point que de nombreuses listes françaises candidates aux européennes du 26 mai ont mis du vert dans leur programme.

Pour modifier leurs comportements, les consommateurs ou usagers ont d'abord besoin que les entreprises ou les services publics leur proposent des innovations technologiques ou...