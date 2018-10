Énergies renouvelables : le Français Neoen veut lever 640 millions d’euros en Bourse

C'est une belle façon pour Neoen de fêter son dixième anniversaire. Le producteur indépendant d'électricité verte, qui avait déposé son document de base le 19 septembre, vient d'obtenir l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et présentait ce 4 octobre sa note d'information aux marchés financiers. Il a annoncé un prix compris entre 16 et 19 euros par action, qui valorisera la société à 1,45 milliard d'euros en milieu de fourchette. Son PDG Xavier Barbaro espère lever ainsi 640 millions, dont 450 millions dédiés à une augmentation de capital.

Son flottant s'établira ensuite entre 30% et 35%. Le fonds Impala de Jacques Veyrat, qui détient aujourd'hui 54% du capital, investira 170 millions afin de rester l'actionnaire majoritaire. Les fonds Omnes Capital et Bpifrance sortent partiellement, tandis que le fonds stratégique de participations (FSP), qui regroupe plusieurs assureurs français, et le family office Celeste Management entrent au capital.

JP Morgan et Natexis sont les coordinateurs de l'IPO, Barclays et Société Générale les teneurs de livre associés.

Le solaire d'abord

L'entreprise fondée en 2008 et rentable depuis 2011, vend de l'électricité d'origine solaire (à 55%) et éolienne (44%). Plus rapide à construire, plus prévisible et avec des coûts qui n'en finissent pas de s'effondrer... « Pour nous, l'avenir est au solaire », explique Xavier Barbaro. Avec des équipes dans plusieurs régions françaises (notamment en Aquitaine, où elle a construit la plus grande centrale solaire européenne à Cestas en Gironde) et en Europe, mais aussi en Australie et en Amérique Latine, l'entreprise est également présente dans le stockage d'énergie. L'Australie, où elle a construit avec Tesla la plus grande centrale du monde, est aujourd'hui son premier marché. 80% de ses investissements se font en zone OCDE, et 100% de ses revenus sont en monnaie forte. C'est pourquoi l'Asie, par ailleurs culturellement trop éloignée, ne fait pas partie de ses cibles.

Son modèle consiste à rester propriétaire de ses actifs et à vendre leur production essentiellement (à 96%) dans le cadre de contrats de gré à gré, mais également sur les marchés de gros. Il compte quelques dizaines de clients, parmi lesquels des États, des utilities (par exemple, Engie en Australie), le tramway de Melbourne, les data centers de Google en Finlande...

Un portefeuille de 5 GW dans les trois ans

Sa promesse ? Vendre l'électricité la moins chère possible. Il a d'ailleurs remporté des appels d'offres grâce à ses prix compétitifs sur plusieurs marchés dans le monde entier. Ses parcs, aussi bien photovoltaïques qu'éoliens, affichent les meilleurs taux de disponibilité de leurs secteurs. Aujourd'hui à la tête d'un parc de près de 2 gigawatts (GW), Neoen détient 1 GW supplémentaire de projets sécurisés en portefeuille et un total de 7,4 GW de projets consolidés. L'augmentation de capital de 450 millions doit lui permettre de passer dans les trois prochaines années à un parc de 5 GW. Pour y parvenir, Xavier Barbaro prévoit d'investir quelque 2,9 milliards d'euros.

Pour 2018, l'entreprise prévoit un excédent brut d'exploitation (EBITDA) entre 170 et 175 millions contre 102 millions en 2017, et un chiffre d'affaires entre 220 et 230 millions, contre 139 millions en 2017.

Le prix de l'offre devrait être fixé le 16 octobre pour une première cotation sur Euronext le 19 octobre.