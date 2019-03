Féminisme et écologie : la convergence des luttes

Le 17 novembre 1980, quelques mois après la catastrophe nucléaire de Three Mile Island, des milliers de femmes se rassemblaient devant le centre névralgique du pouvoir militaire américain à l'occasion de la Women's Pentagon Action. Ce fut sans doute la manifestation la plus spectaculaire de l'écoféminisme, mouvement fondé sur le parallèle entre la destruction de la nature et l'oppression exercée envers les femmes. Pendant une dizaine d'années, des centaines d'Américaines féministes, pacifistes, anarchistes et antinucléaires ont ainsi organisé de nombreux blocages de centrales et autres sit-in. Le mouvement a atteint l'Angleterre, où le plus grand camp éco-féministe s'est tenu de 1981 à 2000 à Greenham Common, contre l'installation de missiles nucléaires.

Vingt ans plus tard, non seulement dans la sphère militante mais aussi dans les entreprises ou le champ politique, on constate que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à s'investir dans les sujets environnementaux. La France ne fait pas exception. « Près des deux tiers de nos candidats sont des candidates », témoigne Caroline Renoux, fondatrice de Birdeo, cabinet de recrutement spécialisé en développement durable. « On...