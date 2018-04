Futuren (éolien) voit son résultat opérationnel 2017 divisé par deux malgré un chiffre d'affaires en hausse

(Crédits : Frédéric Thual)

Certes, le producteur d'électricité renouvelables a augmenté en 2017 son chiffre d'affaires de 9%, mais il affiche dans le même temps une perte nette de plus de 5 millions d'euros et le résultat opérationnel a chuté de moitié par rapport à 2016. Parmi les raisons de cette perte d'exploitation - non récurrente, précise le groupe-, les frais liés aux opérations sur le capital de la société (3,8 millions) et une dépréciation complémentaire de la valeur de turbines acquises en 2008 et stockées depuis (1,4 million).