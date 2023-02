Nucléaire  : les milliards d'euros du Livret A pourraient financer les nouveaux EPR

Les milliards du Livret A pour financer le nucléaire, c'est l'une des pistes étudiées par le gouvernement, « une des rares ressources qui permet de déployer des financements à très long terme, cela correspond assez bien au profil du nucléaire », observe une source au sein des pouvoirs publics dans Les Echos.

Contacté mercredi soir par l'AFP, le ministère de la Transition énergétique affirme que « les options de financement du nouveau nucléaire sont à l'étude, sans qu'aucune orientation n'ait été arbitrée à ce stade », ce que confirme le ministère de l'Economie.

Dans le cadre de la feuille de route dévoilée par Emmanuel Macron il y a un an, la France ambitionne de construire six réacteurs de nouvelle génération EPR2, avec une option pour huit supplémentaires. Selon EDF, le coût de construction des six nouveaux EPR2 est estimé à 51,7 milliards d'euros (hors coûts de financement), plus 4,6 milliards en cas de difficulté de mise en œuvre.

Quelque 55 millions de Français possèdent un Livret A pour une épargne totale de plus de 375 milliards d'euros à la fin de l'année 2022, selon les chiffres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Plafonnés à 22.950 euros, ils n'étaient garnis qu'au quart de leur capacité à fin 2021, selon la Banque de France.

Et, en 2022, les épargnants français ont déposé 33,49 milliards d'euros de plus sur les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) qu'ils n'en ont retirés, un niveau comparable à 2020 (35,21 milliards d'euros).

Le Livret A sert essentiellement à financer le logement social

Géré conjointement par la Caisse des dépôts et les réseaux bancaires, le Livret A sert essentiellement à financer le logement social. A l'occasion du relèvement du taux à 3% du Livret A, intervenu le 1er février, un niveau sans précédent depuis 2009, l'Union sociale pour l'habitat (USH), représentant les organismes HLM, saluait dans un communiqué une décision « équilibrée » tout comme la Fédération bancaire française (FBF), concernée au premier chef puisque les établissements bancaires distribuent les produits d'épargne réglementée.

Mais en passant de 0,5% à 3% en un an, les charges d'intérêts des organismes de logement social « se trouveront alourdies de 3,75 milliards d'euros en année pleine, impactant très lourdement leurs résultats d'exploitation et leur capacité à investir », commentait l'USH.

« Je suis convaincu que l'épargne populaire, du Livret A, du Livret de développement durable et solidaire, du Livret d'épargne populaire qui, au total, atteint 500 milliards d'euros aujourd'hui, peut davantage encore financer la transformation de notre appareil de production énergétique », a récemment affirmé devant le Parlement le patron de la CDC Eric Lombard, reconduit à son poste.

Contactée mercredi soir par l'AFP, la Caisse des dépôts a indiqué que « les choix sur le modèle économique et la structure de portage sont prévus pour 2023 et à la main des pouvoirs publics. »

