Nucléaire : le Sénat accélère, EDF appelé à étudier une prolongation de ses réacteurs au-delà de 60 ans

La relance du nucléaire voulue par Emmanuel Macron s'organise au Parlement. En tout premier lieu au Sénat, où, à l'exception des écologistes pour qui « ce nouveau nucléaire va à contresens de l'histoire », la quasi-totalité des sénateurs partagent l'objectif du gouvernement.

Révision de fait de l'actuelle loi de programmation des énergies

Après avoir élargi la semaine dernière en première lecture la portée du projet de loi de loi de simplification administrative pour favoriser la construction de nouveaux réacteurs, le Sénat vote ce mardi l'ensemble du texte. Le projet de loi ira ensuite à l'Assemblée nationale en mars. Le texte amendé révise de fait en partie l'actuelle loi de programmation des énergies. Il est en effet étoffé de dispositions controversées, comme la suppression de l'objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici à 2035 qui figure dans l'actuelle loi de programmation des énergies. Le Sénat a également imposé la révision du décret qui prévoit la fermeture de 12 réacteurs existants, en plus des deux de Fessenheim. Un virage à 180° alors que La France, qui tire du nucléaire environ 70% de son électricité, avait décidé en 2015 la fermeture de 14 de ses 58 réacteurs.

Par ailleurs, députés et sénateurs se réuniront également ce mardi en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le premier volet du triptyque législatif du gouvernement sur l'énergie, le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables.

Lire aussiLes entreprises énergo-intensives prêtes à financer une tranche du futur nucléaire en échange d'une capacité d'électricité réservée (Nicolas de Warren, Uniden)

Projet de loi de programmation énergétique cet été

Après ces deux textes techniques, le projet de loi de programmation énergétique, qui doit fixer les trajectoires de la France dans chaque énergie, est attendu en juin, au mieux. Concrètement, le Parlement légifèrera sur les objectifs énergétiques du pays, et la part dévolue à chaque type d'énergie, ce qui leur permettra ainsi d'acter, ou non, la relance d'un programme nucléaire souhaité par le gouvernement.

Pour rappel, en février 2022, Emmanuel Macron a annoncé vouloir doter la France de six nouveaux réacteurs EPR2 avec une option pour huit autres, pour accompagner la sortie des énergies fossiles et la croissance des besoins en électricité. Le projet de loi est borné à des installations nouvelles situées sur des sites nucléaires existants, ou à proximité. Cela pour une durée limitée à 15 ans dans le texte initial, portée à 27 ans par le Sénat. Concrètement, les sites seront dispensés d'autorisation d'urbanisme car le contrôle de conformité sera assuré par l'Etat. Le droit d'expropriation sera assoupli. Ou encore les travaux sur les bâtiments non destinés à recevoir des substances radioactives pourront être engagés avant clôture de l'enquête publique.

Lire aussiNucléaire : comment EDF cherche à sécuriser le retour à la normale en 2024

Mise en service en 2035-2037

Autant de dispositions qui permettront « de ne pas ajouter un délai de deux à trois années à la construction d'un réacteur », a expliqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher qui porte à bout de bras le projet de loi.« En gros, on ne perd pas de temps », a-t-elle résumé. Les deux prochains EPR devraient être implantés à Penly (Seine-Maritime), suivis de deux autres à Gravelines (Nord), selon les plans d'EDF. La ministre a avancé l'objectif de 2027 (« plutôt fin 2027 ») pour « la première coulée de béton » et « 2035-2037 » pour la mise en service.

Prolongation des réacteurs au-delà de 60 ans

Ce vote au Sénat intervient alors que le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) Bernard Doroszczuk a appelé ce lundi EDF à étudier et justifier sans attendre l'hypothèse d'une prolongation de ses réacteurs actuels au-delà de 60 ans.

« L'ASN souhaite que l'hypothèse d'une poursuite de fonctionnement des réacteurs actuels jusqu'à et au-delà de 60 ans soit étudiée et justifiée par anticipation par EDF d'ici à fin 2024 », a affirmé Bernard Doroszczuk, lors de ses vœux à la presse.

Cette échéance doit permettre « une instruction approfondie débouchant sur une prise de position de l'ASN d'ici fin 2026 sur cette éventuelle possibilité de poursuite d'exploitation », alors que le parc nucléaire vieillit.

La plupart des réacteurs français ont été construits dans les années 1980 et approchent la quarantaine d'années, leur durée de fonctionnement initialement prévue. Le gendarme du nucléaire a acté en 2021 le principe de l'allongement de la durée de vie des plus anciens au-delà de 40 ans, avec des travaux. Pour le président de l'ASN, « les réflexions et le débat engagés sur les nouvelles perspectives nucléaires doivent porter sur l'ensemble du parc et pas seulement sur les nouveaux réacteurs ».

« Dans le cadre du débat actuel sur le nucléaire, les questions de sûreté et de radioprotection doivent être, selon l'ASN, revues globalement par anticipation et de manière systémique pour l'ensemble des installations nucléaires », a expliqué le président du gendarme du nucléaire en France.

La question d'une éventuelle prolongation des réacteurs les plus anciens, mis en service à la fin des années 1970 et dans les années 1980, doit être envisagée « avec au moins 10 ou 15 ans d'anticipation », c'est-à-dire « dans les 3 à 4 ans qui viennent », a-t-il expliqué. Ces réflexions doivent également être menées sur « le fonctionnement et l'avenir du cycle du combustible et la gestion dans des conditions sûres des déchets associés », a souligné Bernard Doroszczuk.

Les organisateurs du débat public tirent la sonnette d'alarme Les organisateurs du débat public en cours sur de futurs réacteurs nucléaires en France ont tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière sur les discussions menées au Sénat, qui voudrait décider de relancer l'atome avant d'avoir entendu les citoyens. Ce qui « revient à considérer comme sans intérêt » le débat public lancé en octobre sur le projet de nouveaux réacteurs, soulignaient Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), et Michel Badré, président du débat public en question. « Dans le cadre de l'examen d'un projet de loi ne portant que sur les procédures de construction (...) et non sur les choix de politique énergétique, la levée des objectifs de limitation de la production nucléaire à 50% de la production électrique totale est actuellement débattue, par amendements au projet de loi initial » ont-ils indiqué. « Une telle mesure anticip(e) de quelques mois un débat relevant du projet de loi de programmation énergétique », attendu au plus tôt cet été, notent-ils dans un communiqué commun. Et « elle revient à considérer comme sans intérêt pour définir la stratégie énergétique les interrogations, les remarques et les propositions faites lors du débat public en cours », ont déploré les deux responsables. Dans ce contexte, un débat public organisé sous l'égide de la CNDP se tient jusqu'au 27 février sur la construction de six nouveaux réacteurs EPR. Obligation légale, « ce débat conduit à examiner, sans concession ni préjugé, les conditions et modalités pratiques de relance d'un tel programme: enjeux de sûreté, retour d'expérience du chantier toujours en cours de Flamanville, conditions de financement d'un programme évalué à plus de 50 milliards d'euros, incertitudes climatiques »..., ont souligné Chantal Jouanno et Michel Badré. « Aucune de ces questions ne semble anodine, pour éclairer les décisions à prendre », ont-ils noté Les garants du débat auront ensuite deux mois, jusqu'au 27 avril, pour remettre leur rapport. (AFP)