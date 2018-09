Nucléaire : Macron propose Bernard Doroszczuk comme président de l'ASN

Sur proposition du Premier ministre, Emmanuel Macron envisage de nommer à la tête de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) l'actuel directeur général du Comité français d'accréditation (Cofrac), Bernard Doroszczuk, a annoncé mercredi 26 septembre la présidence de la République.

Ingénieur des Mines, Bernard Doroszczuk a été auparavant directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Île-de-France, ainsi que délégué territorial de l'ASN en Île-de-France et en région Centre.

Le dossier chaud de la prolongation des centrales

S'il est nommé président de l'ASN, il devra notamment superviser les travaux du gendarme du nucléaire sur la prolongation de la durée de vie des centrales d'EDF, avec une première recommandation prévue pour 2020.

Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont à présent saisis de ce projet, poursuit le communiqué de l'Elysée. La commission intéressée de chacune des assemblées doit notamment se prononcer.