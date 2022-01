Les écologistes ayant claqué la porte, la Suède valide l'enfouissement des déchets radioactifs pour 100.000 ans

La Suède, 12e pays producteur d'électricité d'origine nucléaire, devient le deuxième pays au monde à donner le feu vert à un projet d'enfouissement définitif de ses déchets hautement radioactifs, après son voisin la Finlande, en novembre dernier.

Fait notable, cette autorisation donnée hier jeudi 27 janvier par le gouvernement suédois dirigé par la Première ministre Magdalena Andersson, intervient deux mois après que les écologistes, opposants à ce projet depuis des années, aient quitté sa coalition avec fracas. Leur départ le 24 novembre était dû au fait que la dirigeante social-démocrate tout juste élue avait accepté de gérer un budget voté avec l'extrême-droite. Contrainte à la démission, elle s'était fait réélire cinq jours plus tard, le 29 novembre.

Le site retenu se trouve à Forsmark, près d'une des deux centrales nucléaires suédoises en activité, à environ 130 kilomètres au nord de Stockholm, près de la mer Baltique. Aux dires de l'opérateur, un site souterrain conçu pour résister... 100.000 ans.

L'exemple finlandais

La Suède imite ainsi son voisin finlandais, qui a autorisé le 12 novembre dernier la mise en service d'un site d'enfouissement dit "final" à Eurajoki, sur la côte sud-ouest du pays. Celui-ci, en cours d'achèvement, doit recevoir ses premières cargaisons d'essai en 2023 et être opérationnel en 2025. Si le nom d'Eurajoki est peu connu, tel n'est pas le cas du site nucléaire qu'abrite cette petite municipalité puisqu'il s'agit de la centrale nucléaire d'Olkiluoto où a été entreprise en 2005 la construction du premier EPR au monde, très médiatisé pour ses déboires et les conflits récurrents entre l'opérateur TVO et le fabricant Areva.

Si ces deux pays nordiques sont les premiers à avoir obtenu le feu vert pour ce type d'installations, d'autres projets existent dans le monde mais sont toujours en phase d'expérimentation.

En France, un projet d'enfouissement est en cours d'autorisation à Bure, dans la Meuse, au nord-est du pays. Ce village de 80 habitants est devenu, comme l'écrit France Culture, "le point de ralliement de plusieurs centaines d'activistes". Un haut-lieu de la contestation antinucléaire, "où la répression de la contestation est démesurée", selon Le Monde diplomatique.

|Lire: Déchets nucléaires : 5 questions pour comprendre le méga-projet français d'enfouissement à Bure

Une solution "sûre" et une décision "historique"

En Suède, après des années d'atermoiements, l'exécutif se réjouit de sa décision:

"Avec la Finlande, nous sommes les premiers au monde à prendre nos responsabilités pour nos déchets nucléaires. Cela sera une solution de stockage final sûr, qui donne de la sécurité tant pour l'environnement que pour la population", a affirmé la ministre de l'environnement Annika Strandhäll lors d'une conférence de presse.

L'entreprise suédoise SKB a mis au point une méthode d'enfouissement baptisée "KBS-3" et qu'elle met déjà en œuvre chez le voisin finlandais. À Formansk comme en Finlande, les barres de combustible usagées sont d'abord insérées dans des étuis en fonte. Ces étuis sont ensuite glissés dans 2.800 silos en cuivre qui, dûment scellés, doivent théoriquement rester hermétiques pendant 100.000 ans.

À 500 mètres sous terre, ces silos doivent ensuite être insérés dans des cavités verticales condamnées par de gros bouchons de bentonite, de l'argile peu indurée, très peu perméable et souple.

Actuellement, près de 7.500 tonnes de déchets radioactifs sont entreposées dans un site de durée "moyenne" ouvert il y a plus de 40 ans à Oskarshamn, sur la côte est suédoise.

SKB, société créée par les producteurs suédois d'électricité nucléaire pour gérer les déchets, et qui porte le projet d'enfouissement a salué "une décision historique".

"100.000 ans de conséquences", selon Greenpeace

À l'opposé, Greenpeace a déploré une décision avec "100.000 ans de conséquences". L'ONG écologiste dénonce "l'insécurité trop grande" autour de la solution et une décision gouvernementale "irresponsable".

Greepeace et de nombreuses autres ONG écologistes dénoncent depuis des années les dangers, au-delà de l'industrie nucléaire elle-même, de cette solution d'enfouir des déchets hautement dangereux pour des durées à peine imaginables à l'échelle de l'Humanité.

Sur son site, l'ONG déploie, s'agissant de l'exemple français du site de Bure, une liste de problématiques baptisées "failles" qui, selon elle, fragilisent ce projet: faille géologique, faille de sûreté (risque d'incendie, etc.), faille logistique, faille d'irréversibilité, faille économique, et enfin, faille éthique.