Pétrole : l'Arabie Saoudite accuse les États-Unis de manipuler les cours en puisant dans ses réserves stratégiques

Chacune des deux puissances pétrolières accusant l'autre de la goutte de pétrole qui fait déborder le vase, la tension entre les deux alliés historiques que sont les États-Unis et l'Arabis Saoudite pourrait rapidement toucher au paroxysme.



En octobre, la décision de l'Opep+ de baisser les quotas de production avait déclenché la colère du président Joe Biden contre son homologue saoudien, le prince hériter Mohammed ben Salmane (MBS), cette baisse signifiant un maintien de prix hauts pour le baril de pétrole dont la Russie allait profiter directement alors que tout le camp occidental s'efforce d'enrayer la machine de guerre de Poutine à l'œuvre sur le territoire ukrainien depuis le 24 février.



Or, réponse du berger à la bergère, deux semaines plus tard, Joe Biden annonçait qu'il allait puiser 15 millions de barils de pétrole supplémentaires dans les réserves stratégiques des États-Unis, dans le cadre d'un programme qui prévoit d'en libérer 180 millions au total, afin de faire face à la flambée des prix liée à l'invasion russe de l'Ukraine.

Ce mardi, c'est donc le ministre saoudien de l'Énergie qui se mettait à son tour en colère, dénonçant le déblocage de réserves pétrolières d'urgence (dites aussi "réserves stratégiques") qui vise selon lui à "manipuler les marchés", au moment où Ryad et son partenaire américain s'écharpent sur les prix de l'or noir.

Le ministre saoudien de l'Énergie, d'ajouter :

« Cependant, il est de mon devoir de faire comprendre au monde que la perte du stock d'urgence pourrait devenir douloureuse dans les mois à venir », a-t-il souligné lors d'une conférence économique à Ryad.

L'Arabie saoudite a décidé de faire preuve de « maturité » dans la querelle qui l'oppose aux États-Unis au sujet de l'approvisionnement en pétrole, a déclaré mardi le ministre de l'Énergie du royaume, le prince Abdulaziz bin Salman :

« Je pense qu'en tant qu'Arabie saoudite, nous avons décidé d'être les plus matures et de laisser la poussière retomber [let the dice fall]. »