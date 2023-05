TotalEnergies : l'assemblée générale déjà perturbée, avant même son début

( mis à jour à 9h )

Avant même son début, l'assemblée générale de TotalEnergies provoque déjà des remous. Dès l'aube ce vendredi matin, des dizaines d'activistes écologistes venus bloquer l'entrée de la salle Pleyel, où se tient l'assemblée, ont été délogés par les policiers à l'aide de gaz lacrymogène après plusieurs sommations. Des échauffourées impliquant les manifestants pour le climat ont suivi, toujours arrosés de gaz lacrymogène.

Les tensions autour de cette assemblée générale était annoncée, notamment après l'appel d'une coalition d'ONG écologistes, qui avait appelé à la bloquer pour dénoncer la politique climatique de l'entreprise, insuffisamment ambitieuse à leurs yeux. Les autorités avait anticipé à la présence de 200 à 400 personnes qui « veulent absolument empêcher la tenue de l'AG », d'après une source de la police.

TotalEnergies sous pression

« L'AG de Total n'aura pas lieu », avaient annoncé fin avril dans une tribune les activistes de 350.org, Alternatiba, Amis de la Terre, ANV-COP21, Attac, Greenpeace, Scientifiques en rébellion et XR. « Cette assemblée générale prévoit de perpétuer la stratégie du pétrolier: toujours plus de projets fossiles et une répartition injuste des superprofits qui alimente l'injustice climatique et sociale », avaient-ils fustigé.

Conscientes des risques de perturbations autour de son AG, la major pétrolière a prévu d'interdire vendredi aux actionnaires et aux journalistes d'utiliser leurs téléphones portables, les obligeant à laisser certains effets personnels à l'entrée. Le groupe cherche à éviter le chaos de l'an passé, quand des actionnaires avaient été empêché de pénétrer dans l'assemblée générale, comme l'ont également été celles d'autres géants pétroliers comme BP et Shell.

Pression des actionnaires

Au-delà des perturbations menées par des activistes, TotalEnergies se trouve sous la pression d'une partie de ses actionnaires, qui exige que l'entreprise relève ses exigences climatiques. 1,5 million d'actionnaires individuels, présents ou en ligne, vont ainsi être amenés à voter sur une résolution consultative, proposée par le groupe d'actionnaires activistes Follow This.

Parmi ces 17 investisseurs, qui détiennent environ 1,5% de TotalEnergies, se trouvent La banque PostaleAM, Edmond de Rotschild AM, La Financière de l'Échiquier. Ces derniers se préoccupent des émissions indirectes de CO2, liées à l'utilisation du pétrole par ses clients dans les voitures ou pour se chauffer ("scope 3" dans la comptabilité carbone), qui représente 85% de son empreinte carbone.

Profits et rémunération du PDG, deux autres sujets brûlants

En réponse, TotalEnergies recommande de voter contre cette résolution, estimant qu'elle est « contraire aux intérêts » de TotalEnergies, « de ses actionnaires et de ses clients ». La major compte toutefois insister sur ses efforts pour le climat, à travers sa propre résolution climatique et appelle les actionnaires « à voter en faveur » de cette résolution.

Le gouvernement a mis ce matin un peu plus de pression sur l'entreprise. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a exhorté vendredi le groupe TotalEnergies à aller « plus vite » dans sa transition vers les énergies renouvelables. « Total investit dans les énergies renouvelables, mais l'enjeu, c'est d'aller plus vite, plus fort et surtout plus rapidement », a expliqué la ministre ce matin sur FranceInfo.

A ces nombreux sujets de tension, s'ajoute celui tout aussi brûlant de la rémunération du PDG Patrick Pouyanné et de la répartition des profits colossaux de l'entreprise. A elles seules, les majors BP, Shell, ExxonMobil, Chevron et TotalEnergies affichent plus de 40 milliards de dollars de bénéfices ce trimestre, après une année 2022 exceptionnelle, portée par des cours au plus haut des hydrocarbures. L'augmentation de 10% de la rémunération de Patrick Pouyanné pour 2023 doit d'ailleurs être validée pour l'assemblée générale.