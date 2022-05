Un nouveau câble sous-marin va booster Internet sur l'Île de Groix

Ce mardi 3 mai, un imposant bâtiment, long de 100 mètres, mouille à proximité de l'Ile de Groix, dans le sud de la Bretagne. Il s'agit du Pierre de Fermat, un navire câblier d'Orange. A son bord, 66 marins préparent une opération complexe : la pose d'un câble sous-marin de 7,5 kilomètres, qui reliera bientôt le territoire insulaire à la commune de Ploemeur, sur le continent. Cette infrastructure, qui permettra aux 2.250 habitants de Groix de bénéficier d'une connexion Internet ultra-rapide, est le fruit d'une collaboration entre le géant français des télécoms et Enedis, la filiale d'EDF en charge de la distribution d'électricité.

D'un côté, Orange a besoin d'augmenter ses capacités sur l'île. Jusqu'à maintenant, sa connectivité est assurée par faisceau hertzien, ce qui limite sensiblement les usages numériques. En parallèle, Enedis veut remplacer un vieux câble électrique sous-marin, qui date de 1973, pour en installer un plus moderne et puissant. Les deux industriels ont in fine fait d'une pierre deux coups, en déployant un câble électrique en cuivre, également doté de 24 paires de fibre optique.

Une opération exceptionnelle

Pour les marins du Pierre de Fermat, la pose de ce nouveau câble est exceptionnelle. Celui-ci a beau être court, il pèse quelque 28 kilos par mètre, pour un total de 220 tonnes ! Il est, en clair, beaucoup plus lourd et gros que les câbles en fibre optique que le navire a l'habitude de déployer... Pour cette opération, les marins utilisent notamment un énorme « bras loveur » pour sortir le câble de l'immense cuve où il est entreposé, puis le dérouler au fond de la mer.

A Groix, ce projet de 4,5 millions d'euros, supporté à près de 90% par Enedis, est très attendu. Dominique Yvon, le maire de l'île, ne cache pas sa satisfaction, voire son soulagement. « Aujourd'hui, Internet, ça rame !, bougonne-t-il. Et même à la mairie ! » Le réseau est notamment mis à rude épreuve pendant les vacances, où de nombreux touristes, équipés de smartphones, affluent sur l'île. Aux dires de plusieurs habitants, il devient alors souvent difficile de se connecter correctement.

51% des locaux raccordables à la fibre

Or aujourd'hui, l'Internet à très haut débit est, selon Dominique Yvon, vital pour assurer correctement les services publics, comme le développement de l'activité économique. Alors que les personnels de santé manquent sur l'île, le maire mise gros sur la télémédecine pour améliorer l'accès aux soins. L'édile évoque aussi le développement du télétravail. Avec la crise sanitaire, dit-il, de nouveaux habitants se sont installés à Groix. Beaucoup ont besoin, au quotidien, d'une connexion Internet fiable.

Le nouveau câble d'Orange et d'Enedis devrait être opérationnel à la fin du mois. Sur l'île, il achèvera sa course au central téléphonique, a proximité de la Poste. Tout le réseau local d'Orange y est relié. Aujourd'hui, quelque 51% des locaux de l'île sont raccordables à la fibre optique. Tous, ou presque, ont vocation à l'être d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, seul Orange propose des abonnements à la fibre. Ses concurrents SFR, Bouygues Telecom et Free pourront, s'ils le souhaitent, lui emboîter le pas.