Industrie : les prévisions d'investissement revues à la hausse

Les industriels français ont revu en légère hausse leurs prévisions d'investissement pour cette année, qu'ils attendent désormais en hausse de 5% après une progression de 3% en 2017, selon une enquête trimestrielle de l'Insee publiée vendredi. Dans la précédente enquête, publiée début février, ils escomptaient une hausse de 4% de leurs investissements en 2018 et estimaient l'évolution de 2017 à +2%.

L'investissement dans l'industrie représente environ un quart de l'investissement productif en France. Dans la première estimation des comptes nationaux pour le premier trimestre publiée fin avril, l'Insee a fait état d'une hausse de 4,3% de l'investissement des entreprises par rapport aux trois premiers mois de 2017 et d'une progression de 4,4% sur l'ensemble de l'an passé. L'Insee souligne qu'en moyenne à cette époque de l'année, les industriels maintiennent leurs prévisions d'investissement initiales.

A l'inverse, la prévision d'avril est plus susceptible d'être révisée ultérieurement à la baisse comme c'est le cas en moyenne depuis 2004, ajoute l'institut. L'enquête publiée vendredi est marquée par une très forte révision à la hausse des prévisions pour le secteur des matériels de transport, où l'investissement progresserait en valeur cette année de 2% alors qu'il était anticipé en recul de 7% en février.

Bonnes perspectives pour l'automobile

Pour la branche automobile, il progresserait de 4% au lieu d'une baisse de 5% prévue dans la précédente enquête. Pour le seul premier semestre, les industriels restent plus nombreux à signaler une hausse de leur investissement plutôt qu'une baisse par rapport au second semestre 2017. Le solde d'opinion sur l'évolution de l'investissement pour la période (+16) est proche de celui d'octobre 2017 et se maintient au-dessus de sa moyenne de long terme (+6).

Les industriels sont également plus nombreux à prévoir une hausse plutôt qu'une baisse de leur investissement au deuxième semestre et ce dans une proportion quasi stable par rapport à octobre (+10). Les entreprises prévoient enfin davantage que l'an dernier d'augmenter leur capacité de production au cours de l'année : le solde s'élève à +45, un plus haut depuis 2001.

(Avec agences)