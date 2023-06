Pourquoi le groupe eurélien Latty veut s'implanter au Canada et au Moyen-Orient

Spécialisé dans la fabrication des tresses et des garnitures d'étanchéité, le groupe Latty a fait l'acquisition d'un nouveau centre d'usinage au sein de son site de Brou, au sud de L'Eure-et-Loir, pour un montant de quelque 600 000 euros. Fraîchement installé, ce nouvel outil, financé par l'Etat à hauteur de 20% dans le cadre du plan France relance, permettra à l'entreprise de renforcer sa capacité propre de production de garnitures d'étanchéité. A la clé, une dépendance réduite vis-à-vis de ses sous-traitants, et une réactivité accrue par rapport à ses clients. Centré sur les pièces sur-mesure et les petites séries, Latty souhaite gagner en autonomie en développant la part de l'insourcing (30% en 2022) dans la production totale.

« Cet objectif de réinternalisation s'accompagnera de nouveaux achats de machines tresseuses d'ici 2025, assure Pierre Jarrouste, directeur général du groupe Latty. Tout en continuant à travailler avec nos fournisseurs, il nous permettra de garantir notamment des délais raccourcis à nos clients. »

Fondée en 1920 à Puteaux (92) par Xavier Latty, la société familiale est actuellement présidée par son petit-fils, Christian Xavier Latty. Déménagée à Brou en 1960 sur un site de 10.000 m2, elle fournit des tresses en carbone, kevlar et graphite. Elle produit également des garnitures étanches principalement pour six secteurs industriels, forts consommateurs d'eau. Latty ainsi dans l'énergie (EDF), la pétrochimie (Total, Arkema), l'agro-alimentaire, notamment les laiteries et les fromageries, ainsi que la pharmacie et les chaudières à vapeur.

La PME eurélienne est un prestataire de la Défense. Ses solutions techniques sont ainsi utilisées dans les bâtiments de la Marine nationale, ainsi que pour les systèmes d'armes défensives de l'armée de terre. Avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% à l'export, réalisé en 2022, Latty emploie 170 salariés en France et une centaine d'autres collaborateurs dans ses dix filiales internationales.

International et formation

Le groupe français possède quatre bureaux commerciaux en Amérique du Sud et centrale, au Brésil, en Argentine, au Chili ainsi qu'au Mexique. Latty est aussi présent en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et au Maroc. Également implanté en Inde, il couvre enfin quatre pays européens outre la France : le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne. Cette présence au niveau mondial devrait être renforcée d'ici 2025 avec deux nouveaux marchés en perspective, le Canada et le Moyen-Orient.

Outre les implantations physiques, Latty compte appuyer sa stratégie de développement à l'international grâce au nouvel outil numérique de France Immersive. Spécialisée dans la réalité virtuelle et augmentée, la startup basée à Aix-en-Provence vient d'achever le tournage d'un film en 3D sur la PME eurélienne.

« Ce module a deux vertus majeures pour Latty, précise Pierre Jarrouste. Il permettra, d'une part, à nos clients prospects dans le monde de visiter l'usine à plusieurs milliers de kilomètre de distance. En France, le film constituera, d'autre part, un vrai lever pour l'attractivité de Latty en matière de recrutement. »

Dans un contexte concurrentiel mondial, le Français Latty se trouve principalement confronté à deux gros acteurs, américain et allemand, John Crane et Eagle Burgmann sur le segment des garnitures d'étanchéité. Le groupe américain Chesterton company est, quant à lui, leader de la fabrication de tresses industrielles d'étanchéité. Afin de se différencier, et ainsi gagner de nouveaux marchés, Latty propose de plus en plus de formation sur-mesure à ses clients.

A ce volet serviciel s'ajoute un pan innovation marqué afin d'améliorer leur rendement énergétique et permettre le recyclage de l'eau utilisée. A ce titre, le groupe investit annuellement environ 5% de son chiffre d'affaires, soit un million d'euros, pour faire de ses tresses et de ses garnitures de véritables barrières d'étanchéité. A terme, Latty espère atteindre à moyen terme 30 millions d'euros de recettes et porter son effectif à 300 collaborateurs.