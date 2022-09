Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (Meloni, budget, M6, livre sterling, gaz)

L'extrême droite l'emporte en Italie : Giorgia Meloni au défi de la crédibilité économique

Les élections italiennes de ce dimanche marquent le triomphe de Giorgia Meloni et de son parti post-fasciste, Fratelli d'Italia, arrivé en tête du scrutin avec un score estimé entre 22% et 26% des voix. Guidée par Meloni, la coalition qu'elle forme avec l'autre parti eurosceptique d'extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini, et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, récolterait environ 43% des suffrages, ce qui lui assure la majorité absolue des sièges aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. Revendiquant le poste de présidente du conseil des ministres, Giorgia Meloni a construit sa victoire sur un discours identitaire offensif, mais surtout en adoptant des positions plus modérées qu'à son habitude sur l'économie pendant la campagne. Reste à savoir si cette volonté de modérer la ligne économique et européenne de son parti résistera à l'épreuve du pouvoir, dans un contexte économique brûlant. Pour asseoir sa crédibilité, la Romaine devra déjà dompter les divergences de sa coalition tant sur l'économie que l'international.

Budget 2023 : le projet de loi de finances dévoilé, décision sur les retraites cette semaine (Borne)

Le gouvernement français présente ce lundi son projet de budget 2023, les débats pourraient s'annoncer d'autant plus explosifs dès le 3 octobre, après la rentrée parlementaire, que l'exécutif envisage par ailleurs d'introduire dans le projet de budget de la Sécurité sociale une réforme des retraites censée entrer en vigueur en 2023. « On décidera d'ici la fin de la semaine », a déclaré Elisabeth Borne ce lundi matin.

Niel, Saadé, Kretinsky : la bataille pour rafler M6 s'annonce féroce

Il y en aura au moins trois. Trois propositions pour acheter le groupe M6 à RTL Group, filiale du groupe Allemand Bertelsmann qui, après l'échec du rapprochement entre TF1 et M6, veut toujours se désengager du marché français. Trois propositions dans lesquelles sont parties prenantes trois milliardaires qui ont été déposées vendredi, date-limite fixée à tous les éventuels prétendants pour se positionner.

« La livre sterling est en danger » : la vive inquiétude d'un analyste financier à l'égard du Royaume-Uni

Après l'annonce vendredi du plan de coûteux plan de soutien du gouvernement de Liz Truss à l'économie, la devise britannique a atteint son plus bas par rapport au dollar. Pour George Saravelos, analyste à la Deutsche Bank, cette chute est d'autant plus inquiétante que les taux d'emprunt de la dette britannique augmentent, ce qui « est très rare dans une économie développée », fait-il remarquer. De son côté, l'ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, estime que la livre peut atteindre la parité avec le dollar. Selon lui, « le Royaume-Uni restera dans l'Histoire comme une des pires gestions macroéconomiques d'un grand pays depuis longtemps »

Gaz : l'Union européenne négocie avec la Norvège un prix plafonné

« Une négociation est en cours avec la Norvège pour faire baisser le prix du gaz acheté aux Norvégiens », a révélé Pascal Canfin, président de la commission Environnement au Parlement européen, qui espère « un atterrissage cette semaine » sur ce sujet. Partout, en Europe, les gouvernements cherchent des solutions pour s'affranchir de la dépendance au gaz russe.

