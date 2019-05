LGBT+ au travail, le mode d'emploi d'Alain Gavand (Autre Cercle)

LA TRIBUNE - Un salarié doit-il faire son coming out au sein de son entreprise ?

ALAIN GAVAND - « Sortir du placard », autrement dit, indiquer volontairement son orientation sexuelle ou son identité de genre, lorsque l'environnement y est propice, apporte, selon ceux et celles qui l'ont fait, un mieux-être au travail et une plus grande performance. Reste que c'est une décision personnelle, qui doit tenir compte à la fois de l'aisance par rapport à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre et de l'environnement professionnel. Si celui-ci est inclusif à l'égard des personnes LGBT+, c'est un argument en faveur de la visibilité.

Dans le cas contraire, il est préférable d'évaluer les risques, en ce qui concerne la carrière ou en matière d'intégration dans les équipes, avant de prendre une telle décision, qui reste dans bien des cas un acte courageux et récurrent : chaque nouvelle rencontre nécessite en effet une évaluation de la prise de risques.

L'outing, de quoi s'agit-il ?

Il ne faut pas confondre coming out et outing ! À la différence de l'acte volontaire et personnel qu'est le coming out, l'outing désigne l'acte de révéler l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une...