Vous trouverez, peut-être, inhabituel qu'un journal économique comme La Tribune affiche les couleurs de l'arc-en-ciel ce vendredi 17 mai, qui est aussi la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et pourtant, nous ne sommes pas le seul média à nous engager pour cette cause. Depuis 2013, notre confrère le Financial Times publie avec OUTstanding une liste de rôles modèles LGBT+ dans des entreprises du monde entier.

Le poids des mots, sans le choc des photos

Vous serez peut-être choqués par la une de La Tribune de cette semaine. Et pourtant, demandez-vous pourquoi . Nous avons délibérément choisi le poids des mots, sans le choc des photos. Pour ENCourager un changement des mentalités et aider ceux qui le souhaitent à « sortir du placard ». Notre espoir, par cet artifice de communication (*), est que chacun et chacune prenne conscience de la violence, parfois seulement verbale, souvent aussi physique, que subissent au quotidien certaines et certains de ses collègues, uniquement du fait de leur orientation sexuelle. Fallait-il continuer à rester indifférents, à laisser penser que la presse économique française n'a rien à dire face la forte augmentation (+ 34%) des actes anti-LGBT ? Nous ne nous appelons pas La Tribune par hasard. Ce journal, dont l'ADN est l'économie et la finance, ne peut pas faire comme si ces discriminations n'existaient pas dans le monde du travail.

En donnant avec cette édition spéciale, une « tribune » à celles et ceux qui souffrent de ne pas oser tout simplement dire devant la machine à café le lundi matin avec qui ils ou elles ont passé le week-end, nous voulons rappeler que l'entreprise aussi doit défendre les valeurs de la République et que c'est la responsabilité de ses managers d'en faire un principe d'action au quotidien.

En partenariat avec L'Autre Cercle et Radio France

Pour réaliser ce numéro, La Tribune est engagée aux côtés de L'Autre Cercle, une association de défense des droits LGBT+, et de Radio France. Dans ce numéro, nous rendons visibles 60 rôles modèles, dirigeants, dirigeantes LGBT+ et alliés en entreprise qui ont accepté de témoigner ainsi de leur volonté que l'entreprise soit vraiment un lieu d'inclusion des différences.

Car que l'on ne s'y trompe pas. Si nous avons choisi une communication forte, ce n'est pas pour faire un « coup de pub » mais parce que nous souhaitons promouvoir une banalisation de ce sujet trop souvent tabou dans les entreprises. Ce n'est pas la première fois que notre journal s'engage : nous l'avons fait pour défendre la diversité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Partager l'économie, comme l'indique notre signature, c'est partager aussi un socle de valeurs et de libertés.

Chacun a le droit d'être soi. Vous l'aurez bien compris, c'est à cela bien sûr que La Tribune vous ENCourage. Faut-il vraiment le préciser... En tout cas, voilà qui est fait !

(*) À titre exceptionnel, c'est Frank Tapiro, ancien publicitaire et aujourd'hui consultant créatif, qui « signe » la une de La Tribune de cette semaine. Engagé à nos côtés dans le combat contre toutes les discriminations, il a signé une tribune dans nos colonnes.