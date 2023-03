Bourse : Casino dégringole après un avertissement de l'agence de notation Moody's

Fin de semaine compliquée pour le groupe Casino. L'agence de notation Moody's a abaissé sa note à Caa1 contre B3, et l'a assortie d'une perspective négative. Résultat, à 10h25, le titre Casino reculait de 6,63%, à 6,26 euros, quand le SBF120 perdait au même moment 1,5%.

« La dégradation reflète la perte continue de parts de marchés dans la distribution en France, les flux de trésorerie toujours négatifs et la baisse des marges de distribution en France en 2022 » a expliqué Moody's dans une note datée de jeudi.

L'agence estime que Casino va peiner à maintenir son volume de ventes en 2023, en raison de la hausse des prix. L'inflation, notamment dans l'alimentaire, pèse sur la confiance des consommateurs dans un contexte de concurrence toujours vive. La perspective négative traduit l'incertitude entourant la capacité du groupe à stabiliser sa génération de trésorerie dans ce contexte de marché difficile, indique Moody's.

L'agence met aussi en avant un « profil de liquidité faible ». De fait, le groupe dépend du processus engagé de cessions d'actifs pour pouvoir rembourser ses échéances de dette arrivant à maturité. Casino doit encore refinancer ou rembourser environ 1,2 milliard d'euros d'obligations en circulation d'ici 2024 et 1,8 milliard supplémentaire d'ici 2025, observe Moody's.

Rallye, la maison-mère, va « se rapprocher de ses créanciers »

Rallye, la maison-mère de Casino, lourdement endettée, va « se rapprocher de ses créanciers ». Objectif, aménager, si possible, son plan de sauvegarde prévoyant d'importants remboursements dans les années à venir. Une annonce qui avait déjà fait plonger les cours de Bourse des deux entités jeudi.

Rallye, ainsi que la cascade de holdings (Foncière Euris, Finatis et Euris) par lesquelles le PDG de Casino Jean-Charles Naouri en détient le contrôle, avait bénéficié en mai 2019 d'une mise en procédure de sauvegarde pour faire face à ses dettes.

Cette procédure de sauvegarde prévoit un remboursement des créanciers par le biais de remontées de dividendes émanant de Casino, et par des cessions d'actifs dits non-stratégiques. Cependant la dernière cession de Casino, 18,8% du capital de l'enseigne brésilienne Assai pour un montant de 732,2 millions d'euros, a été effectuée dans le cadre du désendettement du distributeur, et non de celui de ses holdings.

Des discussions avec Terract

En outre, Casino a publié des résultats financiers très contrastés pour 2022, avec une perte nette toujours élevée, à 316 millions d'euros. La dette nette de Casino reste élevée, à 4,5 milliards d'euros à fin 2022 en France et à 6,4 milliards d'euros à l'échelle du groupe. Rallye indique donc considérer que « le facteur de risque lié à la mise en œuvre des plans de sauvegarde est accru ». Les spécialistes sont sceptiques quant à la capacité des sociétés de Jean-Charles Naouri à assumer ses importantes échéances de remboursement de dettes.

Dans ce contexte, Casino, qui emploie 200.000 personnes dans le monde, dont un gros quart en France, est entré en discussions avec Teract en vue d'un potentiel rapprochement. Ce groupe d'enseignes de jardinerie (Jardiland, Gamm Vert, Delbard) a pour actionnaire majoritaire InVivo, union de 188 coopératives agricoles françaises et mastodonte de l'agro-industrie en Europe.

(Avec Reuters et AFP)