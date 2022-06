Casino entre au capital de Frichti pour étendre sa galaxie dans le quick commerce

Les rapprochements se poursuivent dans le secteur des livraisons de courses express, fragilisé par l'inflation et l'absence de rentabilité. Le groupe de distribution Casino a annoncé jeudi étendre le partenariat signé avec le livreur de courses allemand à domicile Gorillas à l'enseigne Frichti, rachetée par ce dernier en mars.

Le partenariat entre les deux groupes avait été annoncé début novembre, en même temps qu'une prise de participation minoritaire de Casino au capital de Gorillas, sans en préciser la valeur. Selon un communiqué, l'objectif est de « renforcer les liens entre le leader français du quick commerce et Monoprix, leader de la livraison à domicile dans les centres villes ».

Modèle encore fragile

L'extension du partenariat à Frichti prévoit là encore une entrée au capital de cette dernière par le groupe Casino, qui regroupe notamment les enseignes Géant, Casino, Monoprix, Franprix ou encore Naturalia. « Cette nouvelle alliance avec Gorillas vient enrichir notre palette de solutions et renforce ainsi notre position de leader dans le domaine du e-commerce de proximité », s'est félicité Guillaume Seneclauze, président de Monoprix.

Le groupe Casino est engagé dans un plan de sauvegarde de sa maison mère, Rallye, et de sa cascade de holdings (Foncière Euris, Finatis et Euris), lourdement endettées. Décidé en février 2020 par le tribunal de Commerce de Paris, il prévoit un remboursement des créanciers via la remontée de dividendes de Casino vers ses holdings ainsi que la cession de ses actifs « non stratégiques ».

Le rapprochement entre Gorillas, Frichti et Casino s'inscrit dans une dynamique de consolidation du secteur, où les entreprises se rapprochent et se rachètent dans ce secteur très concurrentiel et peu rentable. En mai, le français Cajoo a été racheté par son concurrent allemand Flink. A travers ces partenariats, elles cherchent ainsi à réduire leurs coûts et élargir leur part de marché. Les entreprises du « quick commerce », qui promettent la livraison de biens de consommation courante en une grosse dizaine de minutes, surtout en milieu urbain, étaient jusque-là habituées à annoncer des levées de fonds et des niveaux de valorisation record.

Mais fin mai, l'allemand Gorillas a annoncé la suppression de 300 postes administratifs, le turc Getir quelque 14% de ses effectifs soit un peu moins de 4.500 personnes. Et l'américain GoPuff aussi a réduit la voilure, selon plusieurs médias. Le rebond inédit de l'inflation, qui frappe les denrées alimentaires, alourdit les coûts de ces jeunes pousses qui peinent à gagner de l'argent. Leur modèle, qui nécessite d'installer des entrepôts au cœur des métropoles en dépend.

(Avec AFP)