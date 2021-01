Carrefour et Couche-Tard, une fusion qui pose question... surtout à Bruno Le Maire

Coup de tonnerre dans le monde de la distribution. Couche-Tard, groupe québécois de convenience store - des supérettes adossées à des stations service appelées « dépanneurs » au Québec - vient de faire part de sa volonté de racheter Carrefour, numéro un français de la distribution alimentaire et septième groupe mondial. Une annonce à caractère amical qui a pris de court tout le monde, y compris les experts du secteur. Carrefour n'a pas rejeté d'emblée cette offre faite sur la base de 20 euros par action qui valoriserait l'enseigne française à 16 milliards d'euros (hors dette).

Dans une note interne consultée par l'AFP, la direction du groupe dirigé par Alexandre Bompard déclare qu'elle va « examiner le projet qui lui est soumis par Alimentation Couche-Tard ». Elle ajoute que cette approche est la preuve du « bien-fondé de la transformation lancée il y a trois ans », et que le groupe va « pouvoir envisager de participer à des opérations de consolidation si les conditions de marché sont réunies ». Pourtant, les synergies entre les deux enseignes ne sautent pas aux yeux : les formats, les assortiments et la supply chain sont différents. C'est d'ailleurs l'avis de l'analyste James Grzinic de la banque d'investissement américaine Jefferies, pour qui la nouvelle entité ne pourrait pas jumeler des activités, fermer ou regrouper des magasins. Un argument qui peut être inversé et utilisé dans le sens du rapprochement franco-canadien. En cas de fusion, le risque de position dominante serait inexistant sur le marché français où Couche-tard n'est pas présent. D'éventuelles économies d'échelle dans l'achat de carburant ne suffisent pas à bâtir une stratégie.

Avec ses 12 300 magasins dans plus de 30 pays, dont une grande partie d'hypermarchés, pour un chiffre d'affaires...