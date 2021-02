Carrefour : un résultat net plombé par le Covid, mais des ventes dynamiques

Le résultat net part du groupe de Carrefour a souffert du Covid-19 et baissé de 43% en 2020 à 641 millions d'euros contre 1,129 milliard d'euros l'année précédente, a annoncé le groupe jeudi, se félicitant toutefois du "dynamisme" de ses ventes et de sa "profitabilité". "Après trois ans de transformation, notre modèle de croissance assure de façon pérenne le dynamisme de nos ventes et la profitabilité du groupe", a plaidé son PDG Alexandre Bompard, qui met en exergue le résultat opérationnel courant (ROC), indicateur de référence dans la grande distribution, en hausse de 16,4% à changes constants, à 2,2 milliards d'euros.

Par ailleurs, Carrefour, "après presque 10 ans d'option de dividende en titres", s'est dit jeudi "en position de normaliser sa politique de dividende" et propose un dividende au titre de l'exercice 2020 à 0,48 euro par action, "intégralement versé en numéraire". Il sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale, prévue le 21 mai 2021.

La meilleure performance des ventes en 20 ans

Le groupe revendique des ventes à 78,6 milliards d'euros en 2020, soit une progression en comparable de 7,8%, sa meilleure performance depuis au moins 20 ans. C'est notamment le fait d'une très forte croissance des ventes au Brésil, où les consommateurs mangent souvent hors domicile le soir mais où les restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 profitent à la grande distribution. Pour des raisons un peu similaires, notamment la fermeture des espaces de restauration (restaurants, restaurants d'entreprise, cantines...) pendant une partie de l'année, les ventes annuelles ont connu une "dynamique soutenue en Espagne et en France, où tous les formats, notamment les hypermarchés, sont en croissance", a expliqué Mathieu Malige, directeur exécutif Finances et gestion de Carrefour lors d'un point presse téléphonique.

Prises hors taxes, les ventes 2020 s'établissent à 70,7 milliards d'euros en 2020, légèrement moins bonnes que les attentes des analystes sondés par Bloomberg et Factset, qui prévoyaient respectivement 71,3 et 71,6 milliards d'euros de ventes hors taxes sur l'année. En revanche, le résultat net ajusté part du groupe, en progression de 17,9% à 1,011 milliard d'euros, est légèrement supérieur aux attentes des analystes sondés par Factset.