Coronavirus : après JCrew, Neiman Marcus... aux États-Unis, les géants de la distribution s'effondrent les uns après les autres

Neiman Marcus, dont le magasin Bergdorf Goodman est situé sur la célèbre cinquième avenue tout près de l'entrée de Central Park à Manhattan, a eu recours jeudi au chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites pour éviter d'être acculé par ses créanciers. (Crédits : Reuters)

Les mesures de confinement et de distanciation sociale qui ont provoqué l'arrêt de l'économie américaine mi-mars ont poussé le groupe, né à Dallas (Texas, sud) en 1907, à fermer tous ses magasins et de mettre au chômage technique ses 14.000 salariés alors même qu'il ployait sous une dette de plus de 4 milliards de dollars.