E-commerce : le Parlement européen interdit le blocage géographique pour la vente en ligne

Les prochaines courses de Noël des consommateurs européens pourront se faire dans n'importe quel pays de l'UE, ont décidé les eurodéputés lors d'un vote à Strasbourg le 6 février.

Le règlement adopté par une large majorité des élus européens (557 voix pour, 89 contre) prévoit l'interdiction du blocage géographique des achats de biens et de services en ligne. Ainsi, un consommateur français pourra effectuer ses achats en ligne dans n'importe quel autre pays de l'UE, sans subir de frais supplémentaires ou de barrières à l'achat en fonction de leur pays de résidence, une pratique aujourd'hui courante chez les e-commerçants.

Un bémol de taille pourrait cependant freiner les achats de biens transfrontaliers, puisque le texte ne prévoit pas l'obligation pour les sites de e-commerce de livrer leurs produits dans l'ensemble des pays de l'UE.

Un obstacle qui n'entravera pas les achats de services, tels que les réservations d'hôtel, les locations de voiture, mais qui devrait peser sur le shopping de biens tels que les vêtements, ou l'électroménager.

Aujourd'hui, les volumes du commerce en ligne augmentent rapidement au sein de l'UE, avec une hausse des ventes en ligne d'environ 20% par an.

Fervent défenseur de la fin de la territorialité, qui entrave la construction du marché unique du numérique rêvé par Bruxelles, l'estonien a rappelé que la fin du blocage géographique devrait encore progresser en Europe pour permettre l'émergence de services tels qu'un « Netflix européen ».

«Il s'agit d'un premier pas », a-t-il rappelé.

« Et dans deux ans et j'espère que nous pourrons élargir le champ de ces solutions aux services comme les jeux vidéo, la musique et les livres électroniques », a-t-il poursuivi.