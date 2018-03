Jouets : Toys "R" Us ferme tous ses magasins aux Etats-Unis

Le distributeur de jouets emblématique Toys'R'Us, en graves difficultés financières, va mettre en liquidation ses 735 magasins aux Etats-Unis, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le groupe américain en faillite met ainsi en péril 33.000 emplois après avoir échoué à la fois à trouver un repreneur et à conclure un accord portant sur la restructuration d'une dette de plusieurs milliards de dollars.

"Nous ne disposons plus du soutien financier pour poursuivre nos activités américaines (...)", a simplement déclaré Dave Brandon, directeur général de Toys "R" Us.

Quelque six mois après le dépôt de bilan de Toys "R" Us, la liquidation de l'entreprise est un coup dur à la fois pour les consommateurs et pour des centaines de fabricants de jouets, dont Mattel, le propriétaire de Barbie, le spécialiste des jeux de société Hasbro ou encore Lego.

Pour rappel, Toys'R'Us, dont le siège se situe à Wayne dans le New Jersey (Est), recense 65.000 employés dont plus de la moitié aux Etats-Unis.

Des pertes dans plusieurs pays

Le groupe prévoit une "réorganisation" et un "processus de vente" pour ses activités au Canada, en Asie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Toys'R'Us a également précisé que les options restaient ouvertes pour ses autres activités à l'étranger, dont ses magasins en France, mais aussi en Australie, en Pologne, au Portugal et en Espagne.

L'entreprise a également dit être en discussions avec certains candidats intéressés par un éventuel accord visant à adosser ses magasins les plus performants aux Etats-Unis - total qui pourrait aller jusqu'à 200 - à ses opérations canadiennes.

3.000 postes supprimés en Grande-Bretagne

Selon le Wall Street Journal, le groupe devrait également liquider ses activités en Australie, en France, en Pologne, au Portugal et en Espagne.

Mercredi, les co-administrateurs judiciaires du distributeur ont dit que les 75 magasins restants du groupe en Grande-Bretagne fermeraient leurs portes d'ici à six semaines, ce qui entraîne la suppression de quelque 3.000 postes.

Les créanciers ont décidé que le liquidation des actifs de Toys "R" Us, premier distributeur de jouets aux Etats-Unis et l'un des plus connus au monde, leur rapporterait davantage qu'un maintien sous perfusion de l'activité, avaient dit plus tôt des sources proches du dossier.

Les distributeurs en souffrance

Avec des consommateurs qui font de plus en plus leurs emplettes sur des plateformes en ligne telles qu'Amazon.com et des enfants qui privilégient des gadgets électroniques par rapport aux jouets, Toys "R" Us n'a plus réussi à honorer les échéances de sa dette de 6,6 milliards de dollars (soit 5,3 milliards d'euros), héritée de son rachat par endettement en 2005 par les fonds d'investissement KKR et Bain Capital et l'investisseur immobilier Vornado Realty Trust.

"C'est un environnement implacable pour les distributeurs installés dans les centres commerciaux", a déclaré Brian Davidoff, un avocat spécialisé dans la restructuration financière.

Pour rappel, Toys'R'Us s'était déclaré en faillite en septembre 2017, se plaçant sous la protection du chapitre 11, une disposition américaine permettant à une entreprise de continuer à fonctionner normalement à l'abri de ses créanciers. Mais le groupe a continué à rencontrer des difficultés pour se relancer et trouver de l'argent frais, ce qui a entraîné un grand nombre d'analystes à prédire récemment sa liquidation judiciaire.

Plus largement, près de 8.000 magasins en détail ont fermé aux Etats-Unis en 2017, soit un total qui représente le double de la moyenne annuelle sur la décennie écoulée, selon des données du conseil international des centres commerciaux.

(avec AFP et Reuters)