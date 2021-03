Après Bluebell, Artisan Partners dénonce aussi le maintien de Faber à la présidence de Danone

La société de gestion Artisan Partners a critiqué mercredi le maintien d'Emmanuel Faber à la présidence de Danone et réclamé la désignation d'un président "vraiment indépendant". (Crédits : Reuters)

L'actionnaire activiste fustige ce matin "l'absence de supervision" et la "faiblesse des résultats d'exploitation et financiers" et réclame un nouveau leadership. Hier soir, l'autre grand fonds d'investissement activiste Bluebell Capital avait déjà demandé au conseil d'administration de Danone de revenir sur sa décision de maintenir Emmanuel Faber à la présidence du groupe agroalimentaire et de suspendre la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général.