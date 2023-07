Les appétits de croissance du thé Dammann Frères

Dammann Frères débutera les travaux de sa future usine de Dreux, en Eure-et-Loir, au premier trimestre 2024. Spécialisée dans l'assemblage de thés haut de gamme, la société a sélectionné le constructeur GSE basé à Avignon dans les Bouches-du-Rhône pour réaliser le futur bâtiment d'une superficie de 28 000 m2. La partie stockage, qui occupe une partie prépondérante, atteindra une hauteur de 10 mètres afin d'optimiser la surface au sol. Dammann Frères, qui est en cours d'achat du terrain de six hectares où s'élèvera la future unité, est locataire de son site actuel. Il s'agit en l'occurrence de l'ancienne usine Philips, également située dans l'agglomération drouaise. Le groupe consentira au total un investissement de 30 millions d'euros avec une livraison des nouveaux locaux prévue à l'été 2025.

Au plan des équipements intérieurs, le bâtiment comprendra plusieurs machines robotisées, œuvrant à toutes les étapes du traitement des feuilles séchées de thé. Importées majoritairement d'Asie (Chine, Inde et Sri Lanka), elles sont nettoyées, mélangées, aromatisées puis enfin conditionnées. Via sa future installation, la manufacture eurélienne envisage de développer sensiblement sa production annuelle de thé, de l'ordre de 1.000 tonnes en 2022.

Créée en 1825, la société Dammann Frères, qui n'était plus dirigée par la famille fondatrice depuis 1950, a été rachetée en 2007 par le géant italien du café Illy (600 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière). Installée depuis 2011 en Eure-et- Loir, la filiale hexagonale propose en catalogue environ 300 espèces et recettes de thé, tournées vers le haut de gamme. Dammann Frères détient en propre une dizaine de magasins à Paris et en Ile-de-France. La marque est également présente dans l'Hexagone et en Europe via environ 25 boutiques franchisées sous licence. Avec un effectif de 200 collaborateurs, elle a réalisé 45 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2022 et nourrit de fortes ambitions de croissance. Une façon pour Dammann Frères de se maintenir dans le top 4 des marques françaises de thé avec Mariages Frères, Palais des thés, ainsi que Kusmi Tea.

Société à mission

Les nouveaux équipements devraient ainsi permettre à Dammann Frères d'augmenter sa production annuelle de l'ordre de 30 à 50% à partir de 2026, selon Jean-Luc Devos, directeur général de la société. A la clé, une présence nettement accrue de l'enseigne sur les marchés internationaux. Les thés Dammann Frères sont déjà commercialisés dans 70 pays, essentiellement dans le secteur de l'hôtellerie. L'objectif est désormais de renforcer les réseaux de points de ventes via l'ouverture de nouveaux magasins sous licence de la marque. La société table également sur une hausse de ses recettes en France. Si le marché du thé est stable dans l'Hexagone, voire en baisse dans les rayons de GMS, le segment des espèces de qualité haut de gamme maintient sa progression.

A l'instar du vin, et plus récemment du café, le thé possède également ses grands crus vendus jusqu'à 500 euros le kilo pour les plus rares. Dammann Frères développe parallèlement sa gamme de plantes à infusion, de plus en plus plébiscitées par les consommateurs. Autant de perspectives qui laissent espérer à la marque une hausse de son chiffre d'affaires à 60 millions d'euros en 2026. Une trentaine de nouveaux recrutements, notamment dans les fonctions supports et commerciales, sera réalisée pour tenir ces objectifs de croissance.

Comme la plupart des fabricants de thé et de café, Dammann Frères prend enfin soin d'accompagner son développement d'engagements éthiques, notamment vis-à-vis des agriculteurs et des distributeurs des pays producteurs. Dans ce cadre, la PME a adopté en avril dernier le statut de société à mission avec la promesse d'une part d'augmenter leur rémunération, et d'autre part d'asseoir des partenariats durables et responsables avec ses sous-traitants.