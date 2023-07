Le Grand Ouest lancera-t-il sa propre marque de vélo ?

Le cluster CyGo, union des acteurs du cycle dans les régions Centre Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne, a produit son effet lors de l'édition 2023 du salon professionnel du vélo Pro-Days, qui s'est tenue les 3 et 4 juillet à Paris Expo, Porte de Versailles. Au centre de l'attention de plusieurs centaines de visiteurs, le prototype d'un vélo électrique baptisé ByCyGo presqu'exclusivement fabriqué par des entreprises des trois territoires. « Le cycle et sa remorque ont été construits en six mois, assure Emilie Le Draoulec, déléguée générale du cluster. Seuls, la courroie de transmission, les freins ainsi que la béquille ne proviennent pas du Grand Ouest ». Ainsi, le fabricant tourangeau Cyfac a réalisé un porte-bagage sur-mesure. Les accessoires ont été fournis par la société Zefal, basée à Jargeau dans le Loiret, tandis que le fabricant de batteries Vlad s'est chargé de l'alimentation du vélo. Basée à Parcay-Meslay et spécialisée historiquement dans le secteur médical, cette PME s'est diversifiée depuis 2022 dans les batteries pour cycles. Enfin, les pneumatiques de ByCyGo sont sortis de l'usine du groupe Hutchinson à Châlette sur Loing, également dans le Loiret.

La réalisation du prototype, conçu et dessiné par le designer breton spécialisé Laurent Lamballais, avait un double objectif pour CyGo. Il s'agissait d'une part de démontrer la capacité des entreprises régionales du vélo à travailler collectivement. D'autre part, le cluster souhaitait apporter une preuve concrète du savoir-faire des PME du cycle qu'il fédère dans le Grand Ouest. Il a ainsi relevé le défi lancé en novembre 2022 à Paris Bercy par le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, de concevoir un vélo 100% français. Créé au cours de l'été 2022 au sein du pôle d'attractivité ID4 Mobility, basé à Nantes, CyGo fédère moins d'un an plus tard près de 70 industriels de la filière, auxquels devrait venir s'ajouter au second semestre la startup digitale Geovélo. Parmi eux, figurent deux des plus gros acteurs français, la Manufacture française du cycle (MFC) située à Machecoul, ainsi que le fabricant Arcade basé à La Roche sur Yon, également en Vendée. La société Velox à Rennes est aussi partie prenante du nouveau réseau. Représentant près de 5.000 emplois, l'union des sociétés du cycle dans le Grand Ouest a généré un chiffre d'affaires de plus de 480 millions d'euros.

Une filière d'excellence encore en construction

La création de CyGo, troisième cluster du cycle fondé en France, après ses homologues de Rhône Alpes CARA Active Mobity et d'Occitanie Vélo Vallée, s'inscrit dans un contexte de développement rapide de l'utilisation du deux roues en France. Plus de 2,5 millions de vélos, tous types confondus, ont été commercialisés en 2022 dans l'Hexagone. Les utilisateurs réguliers de cycles étaient 26 millions l'année dernière, soit 40% de la population française. Boostée notamment par les enjeux climatiques, mis en exergue par la crise sanitaire de 2019-2020, la filière d'excellence du vélo reste pourtant encore en construction afin de parvenir au niveau de celles de l'automobile ou de l'aéronautique. « L'une des clés de la montée en puissance réside dans la formation aux métiers du cycle, encore réduite, notamment dans le Grand Ouest, constate Emilie Le Draoulec. Le tissu éducatif se limite aux deux écoles Sup de vélo à Tours et Orléans, à l'Institut national du cycle et du motocycle à Nantes, enfin à l'EMBA de Quimper. L'un des objectifs de CyGo consiste donc à participer à la fois à une meilleure connaissance des métiers du vélo et au renforcement du réseau d'écoles spécialisées ».

Le cluster décidera enfin à la rentrée de septembre de la suite à donner au prototype. A la clé, la commercialisation possible d'une gamme de vélos Made in Grand Ouest. François Bonneau, président du Centre Val de Loire, l'un des bailleurs de fonds du cluster, s'emploie à faire émerger une véritable ambition industrielle autour de ce projet à l'horizon 2024-2025. En toile de fond, un impact positif en termes d'emploi et d'attractivité pour le territoire. Dans ce cadre, il met en avant les retombées économiques importantes générées par la Loire à vélo. Plus longue route française consacrée au vélo avec 5. 000 km, dont François Bonneau a été l'un des initiateurs en 2015, le trajet a été parcouru l'année dernière par près de deux millions d'utilisateurs qui ont fait ruisseler 54 millions d'euros de recettes sur les acteurs locaux.