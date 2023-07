Pourquoi Orangina-Schweppes investit 60 millions d’euros dans le Loiret

L'entité de production de sodas et de jus de fruits de Suntory France, basée à Donnery à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Orléans, sera dotée au printemps 2025 d'une plateforme de stockage de palette de quelque 25.000 m2. Si la construction du bâtiment sera en principe achevée en fin d'année prochaine, le dispositif d'automatisation de l'entrepôt devrait quant à lui être opérationnel quelques mois plus tard. Directement relié grâce à une galerie et connecté à l'usine de production, il aura une capacité de stockage de 60.000 palettes sur plusieurs niveaux. La filiale hexagonale de Suntory Beverage & Food prévoit d'investir au total 60 millions d'euros dans le nouveau dispositif avec deux objectifs prioritaires. La suppression des flux de navettes vers des entrepôts avoisinants permettra d'une part d'améliorer l'efficacité de la chaîne logistique. D'autre part, elle permettra de réduire annuellement l'empreinte carbone du site d'une quantité équivalente à 600 tonnes de CO2.

Implanté dans le Loiret depuis 1997, Suntory France y produit la plupart des boissons non-alcoolisées du groupe japonais. Il s'agit notamment des marques de premier plan Orangina, Oasis, Schweppes, Pulco et Champomy. De façon plus marginale, les bouteilles et canettes sous les enseignes Ricqlès, Gini, Canada dry et Pampryl sortent également des chaînes de Donnery. L'usine du Loiret, d'une surface de 40.000 m2, a produit 520 millions d'unités en 2022. Employant 186 salariés, elle constitue l'un des quatre sites opérés par Suntory Beverage & Food dans l'Hexagone avec La Courneuve en Seine Saint-Denis, Meyzieu dans le Rhône, ainsi que Châteauneuf de Gadagne dans le Vaucluse. L'unité de Donnery dessert le Nord et l'Ouest du pays ainsi que la Capitale. A l'échelle nationale, le groupe, dont le siège est situé à Neuilly sur Seine, salarie 1.300 collaborateurs et a réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022, en hausse de 12% par rapport à 2021.

Sous-traitants locaux et certification « BREEAM »

Pour mener à bien ce projet d'extension à Donnery, Suntory France a pris soin de faire appel des entreprises sous-traitantes, majoritairement issues du territoire, et de favoriser ainsi les circuits courts et plus économes. Sur un terrain vendu par la société de capital-risque orléanaise Efy Invest, le promoteur immobilier Idec basé à Blois a été retenu pour la construction du méga entrepôt. L'équipement, qui sera réalisé avec des matériaux peu impactants pour l'environnement et alimenté partiellement en énergie grâce à des panneaux solaires, espère obtenir la certification du label britannique de référence BREEAM dès sa mise en fonctionnement. L'ingénierie du projet, avec la mise en réseau et la connexion de la plateforme à l'usine, est quant à elle confiée à Alstef.

Spécialisé dans l'intégration et la fourniture de solutions d'automatisation, le groupe basé à Boigny sur Bionne dans le Loiret constitue l'un des acteurs majeurs européens sur cette spécialité. Seule entreprise extérieure à la région Centre Val de Loire, le logisticien bourguignon Alainé se verra sous-traiter par Suntory France l'exploitation du futur entrepôt. 28 salariés y seront recrutés dans un premier temps. Régulièrement décriées pour l'artificialisation des sols naturels qu'elles génèrent, la future plateforme logistique sera enfin largement végétalisée. « Une centaine d'arbres sera replantée sur le périmètre », assure Pierre Decroix, directeur général Suntory Beverage & Food.

Tous paramètres confondus, l'investissement pour la future plateforme de Donnery est le plus important consenti depuis 15 ans par le groupe japonais, selon le dirigeant. Un effort financier très sensible, à la hauteur des enjeux de croissance que Suntory Beverage & Food, présent dans 120 pays dans le monde, s'est fixé pour son usine loirétaine. Sans les chiffrer précisément, Pierre Decroix table ainsi sur une optimisation de sa supply chain également pour répondre à un marché des soft drink qui continue à progresser annuellement en France de 5 à 10%.