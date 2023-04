Pourquoi le jurassien Maison Chazal rachète l'alsacien Metzger Muller

En rachetant, début février, Metzger Muller, un fleuron de la charcuterie alsacienne en procédure de liquidation depuis six mois, la Maison Chazal a pu maintenir l'emploi des 60 salariés du site. Surtout, avec cette acquisition dont le montant n'a pas été communiqué, le groupe jurassien à la fois distributeur et fabricant-charcutiers traiteurs veut faire connaitre ses produits traditionnels. Pour cela, l'industriel va se doter à la fois d'un site de production supplémentaire à Ittenheim, permettant d'enrichir sa gamme de produits régionaux afin de les distribuer sur toute l'Alsace. Mais l'objectif est d'être présent sur tous ses points de vente en France, soit dans la grande distribution, les métiers de bouche et les réseaux de détails.

Dans un premier temps, l'industriel cherche à retrouver le chiffre d'affaires de l'année 2021 réalisé par l'Alsacien, tout en maintenant la qualité. Il était alors de 11 millions d'euros. Et au meilleur de son activité, le chiffre d'affaires avait atteint jusqu'à 15 millions d'euros. Une belle marge de manœuvre pour le maître-charcutier qui est aujourd'hui un petit acteur dans le monde de la charcuterie alsacienne.

Mais le projet de la Maison Chazal n'est pas de rentrer en concurrence avec les grands du secteur. « Notre volonté est plutôt de réactiver la place de Metzger Muller en tant que produits premiums dans la charcuterie alsacienne », confie David Burgy. « Là aussi, il y a des concurrents évidemment, mais de tailles moins importantes que les principaux industriels », poursuit-il.

Retrouver ses lettres de noblesse

Créée en 1937, Metzger Muller est une entreprise historique de la région. « Beaucoup de salariés sont très attachés à leur structure, dont ils sont particulièrement fiers », a constaté Cyril Besnard, en prenant, le 7 février au matin, les rênes de l'entreprise. Le nouveau dirigeant connait bien le secteur de l'agroalimentaire puisqu'il était anciennement à la tête du volailler alsacien Sieber. Les produits de Metzger Muller sont également bien connus des consommateurs de la région : 80% des volumes étaient distribués en Alsace. « Aujourd'hui le nom Metzger Muller parle aux consommateurs sur l'Alsace. Demain, j'espère qu'il parlera aussi aux consommateurs sur les autres régions », ambitionne David Burgy. Son projet est de poursuivre l'état d'esprit de la marque et de lui redonner ses lettres de noblesses. « Notre priorité est de conserver l'héritage que nous recevons, en assurant la haute qualité des produits charcutiers et en gardant les recettes originales de la marque », assure Cyril Besnard.

Un maillon de plus pour la Maison Chazal

De son côté, originaire de Dole dans le Jura, la Maison Chazal est implantée dans de nombreuses régions. Elle possède huit sites de distribution créant un maillage national d'est en ouest. Pour le métier de fabricant, Maison Chazal dispose de plusieurs sites de production de produits régionaux dans le sud de la France et un site en construction à Champagnole dans le Haut-Jura. Chaque site de production fabriquant les produits de la région dans laquelle il est implanté. « Cette acquisition est très complémentaire puisque nous sommes déjà implantés au niveau de la partie distribution sur l'Alsace. Nous allons apporter à notre réseau de distribution alsacien, des produits fabriqués en Alsace mais également à nos autres entités de distribution au niveau national », précise David Burgy.

Un site de production aux contraintes multiples

Or, la particularité du site de production du groupe Metzger Muller est d'être situé en plein cœur du village d'Ittenheim. Dès lors, même si un agrandissement avait été réalisé en 2016, le site rencontre beaucoup de contraintes, notamment en termes de surfaces, avec une répartition sur plusieurs étages. « Ce qu'il nous faut dans l'agroalimentaire, ce sont des grandes pièces avec des flux simples et fonctionnels. Ce qui n'est pas le cas sur l'outil actuel », constate David Burgy, directeur général de la Maison Chazal (330 salariés répartis en France).

Dans un premier temps, l'industriel souhaite réaliser les investissements, environ 500.000 euros, nécessaires dans la partie de l'usine qui est opérationnelle : entretien, remise aux normes de toutes les machines et du système frigorifique. En d'autres termes, tout ce qui permet de fabriquer des produits dans des conditions conformes aux règles sanitaires. « L'idée est de maintenir l'activité sur ce site là pendant trois ou quatre ans, le temps de sortir la tête de l'eau, et une fois que les choses seront bien structurées, nous trouverons un terrain à l'extérieur d'Ittenheim afin d'implanter un deuxième site de production plus important et surtout plus adapté », anticipe le dirigeant. A la clé, une nouvelle pierre potentielle à la réindustrialisation de l'Alsace.

