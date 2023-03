Les Dijonnais de FoodPilot veulent mesurer l'impact environnemental des produits agricoles

À partir du 26 mars prochain, les industriels français pourront, sur la base du volontariat, appliquer un affichage environnemental qui donnera une note - comme le nutriscore mais version impact environnemental - sur leurs emballages afin de se distinguer dans les rayons. Le gouvernement leur laisse un an et demi avant de le rendre obligatoire en 2025. Toutefois, jusqu'ici, les industriels n'avaient pas toujours accès à l'information de toute la chaîne de production, en particulier aux données des agriculteurs. La plateforme FoodPilot - qui s'est alliée aux entreprises dijonnaises Agdatahub (plateforme de référence pour la circulation des données agricole, leader en France et en Europe) et Atol Conseils et Développements (acteur majeur de la transformation digitale du secteur agricole) - apporte une solution pour « faciliter la collecte de données agricoles, du champ au produit fini afin de piloter l'impact environnemental du secteur agri et agroalimentaire ». Lauréat du label « France 2030 », « Food Pilot est la seule plateforme européenne dont disposent actuellement les industriels pour afficher l'impact environnemental de leur produit », assure Didier Livio, président de FoodPilot.

15 entreprises déjà engagées

Suite au lancement de la plateforme lors du salon de l'agriculture 2023, une quinzaine de grandes entreprises de l'agroalimentaire soutiennent le projet. Parmi elles : le groupe Nutrition et Santé ; le jambon d'Aoste, le maïs doux Bonduelle, le foie gras Delpeyrat, les poulets de Saint-Sever, maïsadour Sud-Ouest ou encore le groupe Eurial qui fabrique les yaourts fabriqués pour Lidl. « Notre client idéal est une entreprise de l'agroalimentaire avancée en développement durable qui a déjà mis en œuvre des actions RSE et qui a besoin, grâce à l'affichage environnemental gouvernemental, de se différencier et de valoriser ses produits dans les rayons », précise Didier Livio.

Pour une PME de l'agroalimentaire, l'abonnement à la plateforme sera compris entre 2.000 et 5.000 euros par an, tandis que pour une grande entreprise internationale avec des milliers de produits et des usines partout dans le monde, le tarif variera entre 120.000 et 150.000 euros par an. « L'abonnement est lié au nombre de produits, au nombre d'usines, au nombre de d'interlocuteurs utilisant la plateforme », explique Didier Livio.

Une démarche de progrès permanent

La plateforme offre plusieurs niveaux de service. Le premier étant l'accès aux datas d'un produit, le second donne des suggestions de pratiques vertueuses et des pistes d'amélioration à l'industriel. « Pour un industriel qui traite tous ses produits, via FoodPilot, la plateforme lui permet en plus de piloter toute sa stratégie RSE, pas uniquement sa production mais également ses actions sur le plan environnemental et social », confie Didier Livio. L'entreprise peut désormais savoir d'où elle part avec les indicateurs de base et mesurer précisément ses avancées.

« L'intérêt de notre plateforme est aussi de créer un système dynamique qui met les entreprises dans une démarche de progrès permanente », déclare le chef d'entreprise.

La plateforme crée ainsi un cadre réglementaire qui permet de comparer les acteurs entre eux : « Si on veut accélérer la transition et abaisser l'empreinte de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il faut être capable de piloter le progrès. C'est justement l'objectif de la plateforme »

Deux filières expérimentales en Bourgogne-Franche-Comté

Afin d'expérimenter leur outil, les trois entreprises, basées à Dijon, se sont naturellement tournées vers deux filières stratégiques de la région : le blé et le vin.

La baguette de la marque « Nous Autrement » développée par la coopérative Dijon Céréales, est le premier produit à bénéficier d'un score environnemental sur données réelles et tout au long de la chaîne de production. Elle a obtenu le score de 99%. « Cette note, nous l'avons perçue comme la RSE de la baguette, depuis sa naissance jusqu'à sa consommation, nous sommes allés vérifier à tous les niveaux sa durabilité dans la chaîne de production », explique Martin Lechenet, qui a participé au projet en tant que responsable data à l'Alliance BFC, dont fait partie Dijon Céréales. « Il faut des indicateurs mesurables pour avoir une trajectoire de progression », poursuit-il. Pour lui, ce nouvel outil de mesure pourrait même, à termes, supprimer les labels et autre certifications biologiques, au profit d'une seule note globale de durabilité. Ce qui, par ailleurs, faciliterait la lecture des produits et la transparence totale vis-à-vis du consommateur. « C'est une belle opportunité pour le groupe car ce projet nous permet de valoriser tous les efforts que nous faisons à chaque maillon de la chaîne, et potentiellement de nous donner une marge de progression pour continuer à évoluer », souligne Christophe Richardot, directeur général du groupe Dijon Céréales et de l'Alliance BFC.

Du côté de la filière vin, FoodPilot a croisé son expertise avec le projet Open Wine Data porté par Agdatahub et Aveine qui valorise toutes les données de la filière en réponse aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Toutes ces données vinicoles, permettront aux opérateurs de fluidifier la gestion de leurs données, de l'amont à l'aval de la filière, dans la perspective d'un meilleur pilotage des progrès et d'une meilleure information des consommateurs. « Nous sommes dans une phase de test auprès de 10 vignerons et de 10 négociants avec un déploiement possible de la plateforme d'ici la fin d'année », précise Didier Vinio.