Sainsbury's et Asda créent le nouveau géant britannique de la distribution, Tesco détrôné

Le numéros deux et trois des supermarchés britanniques, Sainsbury's et Asda (filiale du numéro un américain Walmart), ont annoncé lundi s'être entendus pour fusionner leur activité et créer un géant du secteur.

Dans un communiqué publié à la Bourse de Londres, les deux groupes ont précisé que cette transaction s'effectuerait via une absorption d'Asda par Sainsbury's, qui céderait à Walmart une partie de son capital et réglerait au groupe américain une somme en numéraire.

Au total, Asda serait valorisé à hauteur de 7,3 milliards de livres (8,3 milliards d'euros) à l'occasion de cette transaction.

Pouvoir de négociation renforcé face aux fournisseurs

Walmart, le premier distributeur mondial, détiendra 42% du capital de l'entité issue de la fusion et recevra 2,975 milliards de livres (3,38 milliards d'euros) de numéraire, valorisant sa filiale Asda autour de 7,3 milliards de livres (8,3 milliards d'euros).

Ce rapprochement entre les deuxième et troisième chaînes de supermarchés britanniques aura pour effet de réduire les coûts et de renforcer le pouvoir de négociation face aux fournisseurs.

En revanche, l'opération pourrait faire face à d'importants obstacles réglementaires.

(Avec AFP et Reuters)