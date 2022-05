Un ex-DG de Saint-Gobain pour un Orpea plus transparent

Une nouvelle direction pour effacer le temps de la polémique. Orpea, dans la tourmente depuis fin janvier à la suite du séisme provoqué par le livre « Les Fossoyeurs », dont l'auteur Victor Castanet, accuse la groupe d'Ehpad d'avoir mis en place un « système » pour optimiser ses bénéfices au détriment du bien-être des résidents et des employés, vient d'annoncer le choix de son nouveau directeur général. Laurent Guillot, ex-directeur adjoint du groupe de BTP Saint-Gobain, va prendre les rênes du groupe à compter du 1er juillet.

Dans ce même communiqué, le groupe d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes annonce également avoir déposé une plainte contre X "pour des faits et opérations passés - sans aucun lien avec les conditions d'accueil et de soins des résidents - susceptibles de poser question au regard de l'intérêt social d'Orpea et découverts à la suite d'investigations internes."

Par ailleurs, le groupe annonce, dans une démarche similaire à celle de l'autre poids lourds du secteur Korian, avoir "entamé des réflexions sur la transformation d'Orpea en entreprise à mission", indique le communiqué.

Fin mars l'Etat a déposé plainte contre Orpea et lui a demandé le remboursement de dotations publiques.

"Une plateforme d'écoute pour les familles"

En raison des enquêtes en cours, le groupe avait aussi du reporter la publications de ses résultats du premier trimestre au vendredi 13 mai. La société demandera au Président du Tribunal de Commerce une prorogation du délai pour tenir son assemblée générale annuelle fin juillet 2022.

Le groupe a publié la semaine dernière les premiers résultats des audits externes indépendants, un rapport d'étape soulignant "qu'il n'y a pas de système de maltraitance organisé des résidents, mais relève des dysfonctionnements qui appellent des évolutions", est-il rappelé dans le communiqué.

"D'ores et déjà, le Groupe a mis en œuvre des premières mesures correctrices, comme la mise en place d'une plateforme d'écoute des familles et d'un dispositif de médiation ou encore le renforcement de la plateforme d'alerte pour les salariés", précise-t-il.

Agé de 52 ans, Laurent Guillot a notamment exercé pendant plus de six ans la fonction de directeur financier au sein du groupe Saint-Gobain. Diplômé de Polytechnique et de l'Ecole des Ponts et Chaussées, il a également occupé plusieurs postes de conseillers au ministère de l'économie à la fin des années 1990.

En Bourse, cette nomination n'avait pas encore d'effet positif sur le cours du groupe, en recul de 0,82% ce lundi, après avoir perdu plus de 63% ces six derniers mois.

