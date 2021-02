Bataille d'étoiles : pour "classement trompeur" des hôtels, Google paiera 1 million d'euros d'amende

Google a été condamné à une amende de 1 million d'euros en France après avoir constitué un "classement trompeur" des hôtels de l'Hexagone, substituant une classification établie selon ses propres critères à celle, officielle, allant de 1 à 5 étoiles, a annoncé lundi la Répression des fraudes (DGCCRF).

Lancée en 2019, une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a "démontr(é) le caractère trompeur du classement des hôtels par Google, notamment sur son moteur de recherche", selon un communiqué.

En conséquence, "les sociétés Google Ireland et Google France ont corrigé leurs pratiques et, après accord du procureur de la République de Paris, ont accepté de payer une amende de 1,1 million d'euros dans le cadre d'une transaction pénale".

Du côté du principal syndicat de l'hôtellerie restauration, l'Umih, Laurent Duc, président de la branche hôtellerie, s'est dit "très satisfait", auprès de l'AFP.

"C'était crucial, pour nous, de protéger les étoiles des hébergements classés: ce classement fait par Atout France a une valeur, il correspond à plus de 250 points à respecter : superficie de la chambre, présence d'une salle de bains, nombre de prises... Nous nous sommes insurgés contre cela dès 2008", a-t-il précisé.

Laurent Duc de poursuivre:

Or Google "ne voulait rien entendre et continuait à utiliser des étoiles basées sur des commentaires de consommateurs, ce qui trompait le public car, en France, les étoiles sont réservées aux hôtels, résidences de tourisme et camping classés. Ils mettraient des petites fleurs ou des petits chapeaux pointus, il n'y aurait pas de problème."