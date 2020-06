Les hôtels face à la crise : cap sur le digital

Petit à petit, les hôtels accueillent à nouveau des clients. Durant le confinement, seuls 5% sont restés ouverts pour héberger les soignants et certaines populations en difficulté comme les enfants maltraités. « Depuis le déconfinement, on est passé à 15%-20% d'hôtels qui rouvrent et je compte sur 50% à partir du 3 juin. L'hôtellerie s'est mise en ordre de marche dès la première semaine avec des protocoles de désinfection et de nettoyage renforcés », explique Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'UMIH, qui estime à 50% la perte de chiffre d'affaires du secteur pour 2020. Mais il n'y aura pas de casse sociale dans l'immédiat, selon Stéphane Botz, associé advisory Real Estate & Hotels chez KPMG France :

« Grâce aux aides de l'État et au chômage partiel, l'industrie est soutenue pleinement jusqu'à fin septembre, ce qui a permis de sauver une partie de l'emploi, particulièrement les saisonniers. »

L'hôtellerie n'est pas un secteur homogène et les business models sont différents. On trouve d'un côté les gros fournisseurs de services hôteliers ayant choisi le modèle « asset light », comme Accor ou Intercontinental. Ils ne sont pas propriétaire des murs, détenus par des fonds d'investissement ou des banques. Leur revenu est constitué de redevance et ils représentent 20% des hôtels en France. Quelques groupes, comme Louvre Hôtels (filiale de Jin Jiang International) possèdent encore des murs, mais ils sont de moins en moins nombreux.



De l'autre, des indépendants dont le chiffre d'affaires correspond à celui de l'hôtel. La majorité des hôtels du parc français sont de faible capacité avec 30 chambres en moyenne, et la rentabilité est donc plus compliquée à atteindre à cause de charges fixes élevées.

« Ce sont eux qui vont le plus souffrir de la crise, car ils ont des niveaux de marge beaucoup plus bas en raison des coûts du personnel et du foncier et, dans une moindre mesure, d'un RevPar [prix de vente moyen d'une chambre multiplié par le taux d'occupation moyen, Ndlr] plus faible », estime Antoine Lissorgues, Senior Manager Leader de la filière hôtellerie chez Mazars.

Les petits indépendants...