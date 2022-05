Brigitte Courtehoux (Free2Move) : « Nous n'excluons pas d'autres acquisitions pour atteindre nos objectifs »

LA TRIBUNE - Vous venez d'annoncer le rachat de Share Now qui est une entreprise plus importante que Free2Move...

BRIGITTE COURTEHOUX - C'est une acquisition structurante pour Free2Move puisque cette opération va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2030 dans le cadre du plan Dare Forward 2030 (plan stratégique du groupe Stellantis divulgué en mars dernier par Carlos Tavares, Ndlr). Je rappelle que nous visons un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros et 15 millions de clients actifs. L'acquisition de Share Now est une importante étape pour tenir cette trajectoire.

Est-ce que cela va conduire Free2Move à ajuster son modèle économique ?

Le modèle Free2Move apporte une offre de mobilité à 360 degrés. C'est-à-dire de la location de voiture à la minute, la journée, le mois, et plus sur une seule et même application. Nous avons actuellement plus de 400.000 voitures disponibles. Nous associons également à cette offre tous les services nécessaires pour une nouvelle expérience de mobilité comme un accès aux réseaux de bornes de recharge ou des places de parking.

Nous sommes à la fois une market place puisqu'une grande partie de cette flotte disponible provient de partenaires, mais nous opérons également en propre des voitures en libre-service dans sept villes. Avec Share Now nous ajoutons 14 métropoles et près de trois millions d'utilisateurs aux deux millions que nous avons déjà. En outre, cette opération va consolider notre présence aux Etats-Unis où nous avons de grandes ambitions et où nous avons déjà lancé les mobility hubs.

Share Now vient donc seulement renforcer les activités d'opérations en propre de Free2Move...

Oui, mais selon nous, nos deux modèles sont indissociables pour être efficients et rentables. Les opérations en propre nous apportent une véritable flexibilité, elles nous permettent de mieux connaître nos clients, d'affiner la qualité de l'expérience client notamment dans les solutions de locations de très courte durée. Mais l'essentiel de notre croissance sera surtout tiré par notre activité de market place.

Jusqu'où comptez-vous aller dans cette intégration de solutions de mobilité ? Le MaaS (mobility as a service) qui permet d'intégrer de la multimodalité avec des plateformes VTC, des trottinettes ou des vélos en libre-service, voire du covoiturage, est-il un horizon pour vous ?

L'application offre déjà un accès à des plateformes VTC. Cependant, nous avons pris le parti de nous concentrer sur la partie automobile avant d'aller chercher de nouveaux modes de mobilités. Au début de l'aventure Free2Move, nous voulions tout intégrer, et nous nous étions perdus. Notre priorité est d'abord d'être très efficient sur nos opérations. L'acquisition de Share Now va nous permettre d'accélérer.

L'an passé, vous avez enregistré un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros... Or, vous visez presque 3 milliards en 2030, soit presque 75 fois plus... Allez-vous passer par de nouvelles acquisitions pour atteindre cet objectif ?

Nous avons une croissance organique extrêmement forte, de l'ordre de 85% en moyenne par an. Ceci étant dit, nous n'excluons pas de regarder des dossiers qui nous permettraient d'accélérer davantage encore, en Europe ou aux Etats-Unis pour le moment.

A LIRE AUSSI | Virtuo se donne les moyens de mieux bousculer les loueurs de voitures traditionnels

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/virtuo-se-donne-les-moyens-de-mieux-bousculer-les-loueurs-de-voitures-traditionnels-885987.html