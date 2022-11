Cet été, Airbnb a réalisé des profits historiques grâce au retour en masse des touristes

Le « revenge travel » ou voyager coûte que coûte pour chasser la frustration liée aux confinements a largement profité à Airbnb. Au troisième trimestre, la plateforme de réservation de logements a vu son bénéfice net grimper de 46% sur un an à 1,2 milliard de dollars. La progression aurait même été de 61% sans l'impact négatif des taux de change. « La demande reste forte », a souligné le groupe californien dans son communiqué de résultats publié mardi. « Le tourisme dans les villes et les voyages à l'étranger ont repris ».

Des nouveaux cas d'usage

En outre, Airbnb surfe sur de nouveaux cas d'usage post-pandémie comme « les séjours de longue durée et les voyages hors des villes qui vont continuer car des millions de personnes ont adopté des modes de vie et de travail flexibles ». Le nombre d'hôtes augmente aussi : « Comme pendant la récession de 2008, quand Airbnb a commencé, les gens veulent gagner des revenus supplémentaires », assure la société. Au troisième trimestre 2022, elle a enregistré « près de 100 millions de réservations de nuitées et d'expériences », soit 25% de plus que l'année dernière à la même période. Son chiffre d'affaires a grimpé de 29% à 2,9 milliards de dollars, au-dessus des attentes du marché. Pour le trimestre en cours, Airbnb s'attend à ce que ses revenus continuent de croître. La plateforme table sur des revenus compris entre 1,80 et 1,88 milliard de dollars pendant la saison des fêtes, une fourchette néanmoins un peu en deçà de ce qu'espéraient les analystes.

Une envie de voyager qui profite à toute l'industrie du tourisme

C'est toute l'industrie du transport et du tourisme qui profite de cette envie de voyages qui ne se dément pas malgré l'inflation. Ainsi, le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP a vu son chiffre d'affaires bondir de 81,1% sur un an lors des neuf premiers mois de l'année grâce à une « forte dynamique de trafic », se rapprochant du niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. Air France-KLM a dégagé pour sa part 460 millions d'euros de bénéfice net au troisième trimestre, réalisant même un chiffre d'affaires supérieur à celui de la période correspondante de 2019. De son côté, Voyageurs du Monde a réduit sa perte nette de près de la moitié au premier semestre de son exercice décalé, à 2,7 millions d'euros, grâce à un « retour significatif de l'activité ». « C'est comme si les gens n'attendaient qu'une chose: que ça rouvre », synthétisait fin septembre, René-Marc Chikli, président du Syndicat des entreprises du tourisme (Seto). L'engouement pour le Japon, tout juste rouvert, appuie cette déclaration.

