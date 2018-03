Karavel-Promovacances et Fram en passe d'être rachetés par le fonds Equistone

Samedi, le fonds d'investissement Equistone Partners Europe avait confirmé être entré en négociations exclusives avec la société de capital investissement LBO France en vue d'une prise de participation majoritaire du groupe Karavel-Promovacances (qui s'affiche comme le leader français de la vente de séjours sur Internet) et du voyagiste toulousain Fram.

Pour mémoire, Equistone a déjà été propriétaire de Karavel-Promovacances, qu'il avait racheté en octobre 2007 et revendu à LBO France en mai 2011. Et LBO France avait repris fin 2015 le voyagiste toulousain Fram, alors en redressement judiciaire.

Dans un communiqué commun, Equistone, Karavel-Promovacances, Fram et LBO se veulent rassurant quant à l'avenir :

Alain de Mendonça, président de Karavel et Fram, cité dans le communiqué, souligne:

"Cette opération préserve l'intégrité des groupes et l'identité forte des marques Fram et Promovacances, qui restent ainsi indépendantes et françaises."