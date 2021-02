La Française des Jeux a compensé la fermeture des bars liée au Covid avec les jeux en ligne

La Française des Jeux (FdJ), qui a fait son entrée en Bourse fin 2019, a montré sa résilience l'an dernier, avec des résultats solides, malgré un plongeon des mises au premier semestre dû à la fermeture des bars pendant le confinement. Mais, dans le même temps, la pandémie a fait bondir les jeux en ligne, comme le montrent ses résultats.

Au total, les mises se sont élevées l'an dernier à 16 milliards d'euros, soit une baisse de 7%, un peu plus accentuée que ne le prévoyait la FdJ, qui s'attendait à -6%. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,9 milliard d'euros, en recul de 6% et très légèrement meilleur que ne l'anticipaient Bloomberg et Factset. Celles-ci tablaient respectivement sur un chiffre d'affaires de 1,84 milliard...