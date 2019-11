L'action FDJ s'envole de plus de 15% pour ses premiers pas en Bourse

Ruée sur la Française des Jeux (FDJ). Pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris ce jeudi 21 novembre, l'action FDJ a démarré en trombe, gagnant plus de 17% à l'ouverture. Elle s"envole de 17% à 10h à 22,82 euros, contre un prix d'introduction fixé à 19,50 euros pour les particuliers et 19,90 euros pour les investisseurs institutionnels.

Un prix fixé au maximum de la fourchette envisagée du fait de l'afflux de la demande qui a représenté au total plus de 11 milliards d'euros, dont 10 milliards de la part des institutionnels.

A ce cours de 22,50 euros, la FDJ présente une capitalisation boursière de 4,3 milliards d'euros, supérieure à de nombreuses valeurs de l'indice SBF 120 telles que Altran, Plastic Omnium, Eutelsat, Lagardère, Nexity ou M6.

Plus de 500.000 particuliers ont participé à la souscription, ce qui a conduit le gouvernement à porter de 33,33% à 40% la part qui leur est allouée.

Cette privatisation "est un immense succès populaire" qui "marque la réconciliation des Français avec l'économie et les marchés", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors de la traditionnelle cérémonie de la cloche au siège d'Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris.

L'Etat va au total empocher plus de deux milliards d'euros, dont 1,8 milliard issus de la mise en Bourse et une soulte de 380 millions d'euros que la FDJ devra verser à l'Etat en contrepartie de la prolongation de son monopole pendant 25 ans.

La veille, la présidente-directrice générale de l'opérateur de jeux, Stéphane Pallez, avait déclaré :

« L'introduction en Bourse de FDJ a rencontré un succès exceptionnel, tant auprès des particuliers qu'auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux. Je me félicite que cette opération permette aux Françaises et aux Français de détenir aujourd'hui près de 20% du capital de l'entreprise. Je me réjouis également que plus de 80% des salariés aient décidé d'augmenter leur participation ou de devenir actionnaires. Ces résultats sont une marque de confiance dans l'avenir du groupe. »