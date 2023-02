Le groupe Napaqaro (Buffalo Grill) va céder les restaurants de sa marque historique Courtepaille, deux ans après leur rachat

Moins de deux ans après leur rachat pour 17 millions d'euros par le groupe Napaqaro (Buffalo Grill), les restaurants Courtepaille s'apprêtent déjà à être cédés, confirmant une information des Echos.

Napaqaro (réécriture phonétique de « nappe à carreaux » par ses fondateurs d'origine) vient d'en informer les salariés de Courtepaille, qui comptabilise 144 restaurants exploités en propre et 76 en franchise et emploie 2.089 salariés. « Le processus démarre tout juste, on en saura davantage au printemps », a indiqué une source interne, précisant que Napaqaro dit vouloir trouver « un investisseur ou un repreneur industriel ou financier » pour Courtepaille.

Pandémie, nouvelles habitudes et inflation ont réduite la clientèle

Courtepaille, qui comptait avant sa reprise par Napaqaro, 2.477 employés dans 187 restaurants gérés en propre et 91 franchisés, a pâti de nombreux mois de fermeture du service en salle, des nouvelles habitudes post-pandémie, notamment la livraison de nourriture à domicile.

L'enseigne n'a jamais retrouvé son niveau de fréquentation de 2019, avant la crise sanitaire, qui reculait encore de 25% l'an dernier avec un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros. L'enseigne souffre aussi de la flambée de l'inflation ces derniers mois, qui renchérit ses coûts d'approvisionnement et contraint les familles au budget serré à consommer moins.

Napaqaro mise sur la restauration rapide

Né en 1961, Courtepaille est la marque historique du groupe créée par Jean Loisier, revendue en 2011 au fonds britannique ICG. Elle avait été placée en redressement judiciaire le 29 juillet 2020 par le tribunal de commerce d'Evry, à la suite d'une chute de son activité due au Covid-19 et le refus d'un PGE (prêt garanti par l'Etat). Le même tribunal de commerce d'Evry (Essonne) avait validé l'offre de reprise de Courtepaille formulée par Buffalo Grill (propriété du fonds britannique TDR Capital depuis 2018), devant celle de Groupe Bertrand, autre spécialiste de la restauration.

Buffalo Grill disait vouloir donner une nouvelle dynamique à Courtepaille et ses restaurants en chaume souvent implantés au bord des autoroutes. Mais Napaqaro cherche davantage à développer de nouvelles enseignes sur le territoire, notamment dans la restauration rapide à base de poulet avec Popeyes Louisiana Kitchen ou la marque de burgers en livraison « Bun meat bun ».