Week-end de Pentecôte : et pourquoi pas du ski à La Clusaz ?

Grâce à des conditions d'enneigement exceptionnelles pour le week-end de Pentecôte, la station de ski de La Clusaz (Haute-Savoie) a décidé la réouverture de ses remontées mécaniques pour deux jours, rendue possible par la phase de déconfinement du 19 mai. "Nous pouvons donc vous annoncer officiellement l'ouverture de la saison d'hiver le 23 mai et au passage, la fermeture de cette saison le 24. La saison n'aura jamais été aussi courte et intense !", avait ironisé la station sur son site internet lors de l'annonce faîte mercredi.

Au total, cinq pistes du secteur de la Balme, qui culmine à 2.400 mètres d'altitude à l'est de la station, sont accessibles gratuitement deux jours, de 8H00 à 15H30, aux férus de glisse, qui peuvent emprunter deux télésièges et une télécabine. Les forfaits pour accéder aux remontées mécaniques mis à disposition gratuitement sur le site de la station en nombre limité se sont arrachés en quelques heures. "On s'est imposé une jauge d'accueil de 1.000 personnes par jour sur le domaine", explique Jean-Christophe Hoff, le directeur des remontées mécaniques de La Clusaz, selon qui au moins 35.000 demandes de forfaits n'ont pas pu être satisfaites.

La saisons 20/21 sera-t-elle pire que celle 19/20 ?

Au moins 30 centimètres sont tombés dans la nuit de samedi à dimanche en haut de la Balme, qui ont ravi les skieurs les plus matinaux. Pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, les skieurs doivent être masqués, maintenir une certaine distance sur les pistes et les remontées mécaniques ne peuvent être occupées qu'à 50%. Selon un rapport publié mi-avril, la saison 2019-2020 a été la "pire" depuis une vingtaine d'années pour l'industrie du tourisme de ski dans le monde en raison de la pandémie. Il estime que la saison 2020-21 sera plus mauvaise encore.