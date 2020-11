Aérien : l'arrivée des vaccins change-t-elle la donne pour une reprise l'été prochain ?

En arrivant d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, les vaccins contre le Covid-19 seront sur le marché beaucoup plus tôt que prévu par la plupart des États, jusqu'à l'annonce de la découverte d'un vaccin par le couple Pfizer-BioNtech le 9 novembre. Une bonne nouvelle pour l'ensemble des secteurs d'activité et plus particulièrement pour celui du monde du voyage, dévasté depuis le début de la crise sanitaire.

Même si plusieurs inconnues demeurent concernant les résultats des essais cliniques de ces vaccins, mais aussi leur diffusion aux quatre coins de la planète, et l'acceptation des populations, les récentes annonces sur la découverte d'un vaccin écartent en effet le scénario du pire pour les compagnies aériennes : celui d'une durée beaucoup plus longue pour l'élaboration d'un vaccin, voire celui d'un échec. Elles apportent désormais de la visibilité à un secteur qui naviguait à vue jusque-là, brûlant du cash comme jamais et affichant des pertes financières colossales. Selon l'association internationale du transport aérien...