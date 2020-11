Aérien : la crise va-t-elle accélérer le declin du pavillon français ou le faire rebondir ?

Avec la crise du virus, la part de marché des compagnies aériennes françaises dans le transport aérien français va-t-elle continuer de chuter comme elle le faisait chaque année depuis 20 ans. En 2019, le pavillon français ne représentait plus que 41% contre 63% vingt ans plus tôt. L'an dernier, Aigle Azur et XL Airways ont déjà disparu en 2019 avant même l'arrivée du Covid 19. Et la crise sanitaire a fragilisé tous les acteurs, tous sauvés de la faillite par les aides de l'Etat, soit des aides spécifiques comme en a bénéficié Air France et demain Corsair, soit par des aides générales comme la prise en charge du chômage partiel. Avec les annonces d'un vaccin et le début de la vaccination au premier trimestre, que va-t-il se passer durant les prochains mois? Pour Alain Battisti, président de la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation Marchande) et président de Chalair, « la prévision est une discipline plus que jamais compliquée. Le vaccin va simplifier la résolution de la crise sanitaire et réglementaire, mais personne ne connaît le tempo. Quand aurons-nous le droit de voyager ? ». Même vaccinés les voyageurs seront-ils quand même soumis à des quarantaines ? Et si c'est le cas, dans quels pays ? Sans réponse claire à leurs inquiétudes, les passagers risquent de continuer à délaisser l'avion. « La vitesse de rétablissement...